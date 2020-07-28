Президент Беларуси рассказал о своей коронавирусной инфекции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 28 июля, о том, что уже переболел коронавирусом. Ранее белорусский президент говорил о «коронапсихозе», мотивируя свое решение не вводить в стране карантин.

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Слова президента передало государственное информагентство БелТА.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали», — сказал Александр Лукашенко при посещении войсковой части внутренних войск МВД в Минске.

При этом белорусский президент заверил, что перенес заболевание «бессимптомно».

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно, — добавил президент Беларуси. — Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус».

Ранее, в июне, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила о том, что «от 6% до 41% населения могут быть бессимптомно инфицированными». «Но при этом некоторые бессимптомные (…) могут передавать вирус», — подчеркнула представительница ВОЗ. Она также добавила, что исследований на тему бессимптомных носителей пока мало, передает агентство РИА-Новости.

Сам Александр Лукашенко не стал вводить в стране карантин из-за коронавируса, несмотря на многочисленные призывы Всемирной организации здравоохранения и ООН.

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