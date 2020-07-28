Ходатайство за Бабарико не обошлось без задержаний

Задержания журналистов становятся обыденным делом в эту президентскую кампанию в Беларуси. Обычная юридическая процедура — подача ходатайства о поручительстве за подследственного Виктора Бабарико, незарегистрированного кандидата в президенты — обернулась задержаниями журналистов и нескольких просителей за экс-главу «Белгазпромбанка».

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Накануне объединенная коалиция штабов кандидата в президенты Светланы Тихановской и незарегистрированных Виктора Бабарико и Валерия Цепкало распространила призыв присоединиться к подаче ходатайства о замене меры пресечения в виде заключения под стражу на личное поручительство. Сейчас экс-глава «Белгазпромбанка» Бабарико находится в СИЗО КГБ — он подозревается в совершении финансовых преступлений. Правозащитники расценивают задержание Бабарико и уголовное дело против него как политическое преследование. О готовности подписать ходатайство заявила в том числе нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Подачу ходатайств штаб коалиции назначил на 16.00 28 июля — за 15 минут до начала процедуры ОМОН удалил журналистов и нескольких сторонников Бабарико, пришедших к главному входу в КГБ: оказывается, подача ходатайств считалась легальным действом, если гражданин шел к боковому служебному входу и заходил в здание.

Задержания журналистов не были брутальными, «ко мне и нашему оператору подошли люди в штатском, уточнили, что за СМИ мы представляем, связались с кем-то по рации, через пару минут подъехало два автобуса с ОМОНом», — рассказал RFI задержанный на подходах к КГБ журналист агентства БелаПАН Захар Щербаков. Девять журналистов из негосударственных СМИ завезли в Заводской РУВД, «нам сразу сказали выключить телефоны, по дороге и в РУВД обращались корректно, в здании переписали данные удостоверений и паспортов и отпустили без объяснений, вообще — без разговоров».

Еще троих журналистов завезли в Центральный РУВД. Анастасия Каханович, Максим Горченок и Татьяна Капитонова до сих пор находятся там.

Тем временем Александр Лукашенко продолжает свой предвыборный тур — 28 июля он встретился с бригадой минского спецназа. Там же присутствовали известные многим участникм уличных акций персоны: министр внутренних дел Юрий Караев, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба. Это уже четвертое посещение силовых структур действующим главой государства за этот месяц.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко рассказал, что «видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами»: «Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду».

Сегодня же, 28 июля, правозащитная организация «Международная амнистия» начала сбор подписей под петицией к главе МВД Беларуси Юрию Караеву с призывом прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов. Авторы петиции призывают Караева «немедленно прекратить жестокие действия против мирных демонстрантов и журналистов, а также обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний и выражения мнений белорусского народа». По данным белорусских правозащитников, с 6 мая по 20 июля в Беларуси зафиксировано 1.140 случаев произвольных задержаний. 190 человек получили суммарно 2.607 суток ареста по административным статьям, 333 человека наказаны штрафами на общую сумму более 265.275 рублей (около 100 тысяч евро).

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