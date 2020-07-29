Белорусские кандидаты о выборах, режиме, майдане и своем президентстве

Кандидаты в президенты Беларуси выступили с последним перед голосованием 9 августа телевизионным обращением. Один лишь действующий глава государства Александр Лукашенко не использовал этот шанс. Он выступит 3 августа с трибуны Палаты представителей со своим обращением к народу и парламенту.

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О выборах

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев «не собирается говорить, кто лучше и кого выбирать, но объясню вам задачу 9 августа»: «Нам сегодня крайне важно, чтобы вы все пришли и проголосовали. Тогда, как когда-то в далеком 1994 году, у нас появляется шанс на второй тур. В этом я вижу свою роль сегодня — чтобы мои избиратели пришли на участки для голосования и поддержали меня, а избиратели других альтернативных кандидатов — поддержали их. Тогда вместе мы соберем больше, чем старый президент». По мнению Дмитриева, альтернативные кандидаты во втором туре «должны идти единым фронтом». Дмитриев поддержал призыв штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской к сторонникам перемен обозначить себя белым браслетом и зарегистрироваться в электронной системе альтернативного подсчета «Голос».

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев. Минск, 14 июля 2020 © REUTERS/Vasily Fedosenko

Экс-депутат парламента, ранее состоявшая в Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая отказалась от пикетов и теледебатов с другими кандидатами: «как опытный и состоявшийся политик я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами». В телеобращении Канопацкая назвалас себя «единственным кандидатом, предлагающим бескровный, демократический переход власти в стране». «Отдавая свой голос за меня, вы говорите «да» нашей государственности и Беларуси в семье европейских народов. Вы говорите «да» народному участию в реформах и поддержке инициатив снизу. Вы говорите «да» правовому, демократическому государству», — сказала кандидат.

Светлана Тихановская, позиционирующая себя как технический кандидат, после победы объявляющий о новых выборах, сейчас в составе коалиции (штабы незарегистрированных Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объявили о поддержке Тихановской) собирает многочисленные митинги по всей стране. «Я призываю вас не оставаться дома 9-го числа — иначе вы проголосуете за текущую власть. Если мы останемся дома и не придем на участок — это будет победа действующей власти. Власть должна понять, что нас абсолютное большинство и что мы никогда не будем молчать. Чем больше явка, тем тяжелее украсть наш голос. Чем больше явка, тем более очевидной будет фальсификация. Члены комиссии несут уголовную ответственность за подделывание голосов. Я прошу их не забывать об этом», — сказала Тихановская. По словам кандидата, главный пункт ее программы — «это новые, честные и справедливые, выборы с участием всех альтернативных кандидатов и прозрачным подсчетом голосов». «Выбор народа должны будут уважать все, иначе нам придется защищать свои голоса», — добавила Тихановская.

Экономика

«Мы, белорусы, уже проживаем в центральноевропейской стране, прекрасно территориально расположенной для того, чтобы выстраивать равные, экономически выгодные отношения со всеми странами, чтобы быть экономическим и культурным мостом между Востоком и Западом. Сегодня у нас сложились добрые отношения со многими государствами. Это нужно только укреплять и развивать», — считает Анна Канопацкая. По словам кандидата, кроме вопросов сохранения независимости, экономического роста и создания правового государстве ее также беспокоит социальная защищенность граждан, особенно в предстоящий период реформ. Канопацкая сообщила, что ее программа «Беларусь для людей. Я сделаю!» предусматривает ряд экономических реформ, которые будут направлены на сокращение доминирования государства в экономике, введение института частной собственности на землю, привлечение инвестиций, поиск драйверов экономического роста, поддержку IТ-сектора, создание льгот для развития малого и среднего бизнеса, амнистию капитала.

Анна Канопацкая с регистрационным удостоверением кандидата REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Как считает Андрей Дмитриев, «с экономическим кризисом, в котором мы оказались из-за упрямой политики старого президента, быстро справиться не получится, сегодня наши предприятия, наша экономика работает исключительно за счет внешних займов, кредитов под самые высокие в Европе проценты». «Не буду обманывать, на первых порах нам придется занимать деньги, чтобы обеспечить рост экономики и социальные гарантии», — сказал Дмитриев. Он обещает снять все ограничения с частного бизнеса и исполнить национальную платформу бизнеса, «разработанную лучшими предпринимателями страны», провести пенсионную реформу.

«Вас пугают, что экономика развалится, заводы и фабрики продадут и закроют, а рабочих уволят. На самом деле все это уже случилось. Экономика уже разваливается, заводы и фабрики в убытках, а рабочих сокращают. Те рабочие, которых еще не сократили, получают мизерную зарплату и выслушивают хамские нотации от руководства. Белорусские предприятия, которые были гигантами и гордостью нашей промышленности, превратились в объекты недвижимости и сдаются в аренду. Люди работают за копейки и их угрожают лишить даже этих копеек, если они не проголосуют за действующую власть», — сказала Светлана Тихановская. Экономическая программа коалиции основывается на разработках ряда негосударственных специалистов, предложенных штабам Бабарико и Цепкало.

Кандидат Сергей Черечень, бизнесмен («Белорусская социал-демократическая Грамада») © REUTERS/Vasily Fedosenko

Еще один кандидат Сергей Черечень, бизнесмен, возглавляющий партию «Белорусская социал-демократическая Грамада», сказал, что его команда будет создавать бизнес-ассоциацию, которая после победы на выборах «станет основой для министерства поддержки малого и среднего бизнеса». «И при любом исходе выборов мы будем работать с предпринимателями. Наша ассоциация будет бороться не за власть, но за право бизнеса существовать в нормальной экономике, создавать новые рабочие места, развиваться в открытой, конкурентной среде с равными для всех условиями», — сказал Черечень. По мнению кандидата, «вместо того чтобы думать о развитии всей экономики, о благополучии всех людей, сегодня власть заботится только о своих: о своих чиновниках, о своих предприятиях, о своих приближенных».

Независимость, геополитика и режим

По словам Андрея Дмитриева, новый президент Беларуси будет налаживать «предсказуемые и ясные отношения» с партнерами, в первую очередь с Россией. «Мы встретимся с Владимиром Путиным и, возможно, впервые за все это время будем говорить правду друг другу. Нам не нужна углубленная интеграция, военные базы и единая валюта, но мы и не станем внезапно выходить из договоренностей с Россией. Мы сумеем настоять на своих интересах и уважать интересы России. У нас больше не будет ситуации, что каждый год, ровно в ноябре оказывается, что опять нет газового контракта, а у Украины в этой ситуации он даже выгоднее», — сказал Дмитриев. При этом, по словам кандидата, новая власть построит также «доверительные отношения с западными партнерами». «Беларуси не нужно становиться членом Европейского союза и тем более НАТО, но вернуть партнерские отношения, дать нашим товарам новые рынки сбыта и привлечь инвестиции в страну мы сможем», — заявил Дмитриев.

По мнению Анны Канопацкой, «фундаментальные основы национальной идеи и государственной патриотической идеологии у нас есть, необходимо лишь пробудить самосознание каждого белоруса — сегодня мы видим, как стремительно нарастает этот процесс в противостоянии гражданского общества и диктатуры».

«Вспомните, чем сегодня гордится действующая власть? Только тем, что нет войны, — сказала Анна Канопацкая. — Но в ситуации, когда нашим суверенитетом торгуют и разменивают его на экономические и политические дивиденды отдельной группы лиц, это очень эфемерное достижение. Действительно ли для нынешнего руководства Беларусь независимая страна? На словах — да, но как оно на самом деле? Есть ли гарантия, что завтра Беларусь не будет поставлена перед выбором — или европейский демократический путь развития, или интеграция с Россией для сохранения преференций в интересах правящих элит, с утратой нашей независимости, в том числе и в результате гибридной агрессии?»

Кандидат заявила, что «ни украинский, ни грузинский сценарии для Беларуси не пройдут!». «Народ не допустит. А чтобы этого не случилось, мы должны быть бдительны, и каждый белорус должен помнить: Крым — это Украина, а Сухуми и Цхинвали — это Грузия! Я, Анна Канопацкая, будущий президент Республики Беларусь, не допущу, чтобы страна была поставлена перед таким опасным выбором», — сказала она.

Кандидат Светлана Тихановская на митинге в г. Борисов, 23 июля 2020 © AP Photo/Sergei Grits

«Мы зовем на выборы, а власть зовет на майдан. Мы говорим, что мы хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет майдан. Мы говорим, что большинство белорусов хочет жить в свободной богатой стране, а власть угрожает нам майданом. Представьте, что вы хотите, чтобы из вашего дома ушел чужой человек. Он грубит вам, ходит в обуви, кладет ноги на стол, он дает подзатыльник вашим детям, топчет ваш огород, орет, пугает вас. Вы просите его уйти, а он говорит вам, что если вы будете выгонять его — он применит силу. «Вы что, хотите здесь майдан?» — спрашивает власть. Нет, не хотим. И ей не дадим это сделать. Когда эта власть уйдет, здесь не будет майдана. Будет праздник», — заявила Светлана Тихановская.

«Вас пугают, что без нынешней власти Беларусь отдадут России и НАТО, начнется война. На самом деле все не так, — сказала Тихановская. - Независимость Беларуси — наша самая главная ценность. Суверенитет — наша самая главная ценность. Мы не торгуем и не шантажируем им год за годом, как это делает действующая власть. Представьте, что чужой человек говорит вам, что лишит вашего ребенка свободы, отдаст его другим людям, сдаст в детский дом, если вы не будете слушаться. «Вы что, хотите потерять независимость?" — спрашивает власть. Нет, не хотим. И ей не дадим это сделать с нами. Когда эта власть уйдет, мы не потеряем независимость. Мы обретем свободу».

После выборов

Андрей Дмитриев обещает сформировать переходное правительство и инициировать работу над новой Конституцией. «Большинство граждан Беларуси сегодня сконцентрировались вокруг баллотирующейся в президенты Светланы Тихановской. Светлана намерена в случае победы провести новые честные выборы, эта позиция у нас с ней общая. Я при получении удостоверения кандидата в ЦИК сказал, что иду на выборы, чтобы восстановить справедливость в стране. И для этого в том числе проведу новые честные выборы. Для подготовки и проведения выборов по всем стандартам, с новыми избирательными комиссиями, нужен год. И этот год мы должны работать с первого дня», — заявил Дмитриев.

Анна Канопацкая в первые месяцы своего президентского срока планирует «провести народное собрание, в котором смогут принять участие все, у кого есть конкретные идеи, как построить Беларусь для людей», «я хочу осуществить реформирование нашей Беларуси вместе с вами, осуществить мирно и эволюционно».

Светлана Тихановская, как и ранее, заявляет, что после победы в течение полугода проведет в Беларуси новые выборы.

Кандидат в президенты Беларуси Александр Лукашенко (действующий президент) © REUTERS/Vasily Fedosenko

Александр Лукашенко 3 августа обратится к народу и парламенту с посланием. Кандидат в президенты Светлана Тихановская 28 июля подала заявление с просьбой предоставить ей также возможность выступить в Палате представителей 3 августа. «Для обращения с посланием мог быть выбран любой день до регистрации Лукашенко в качестве кандидата в президенты или любой день после проведения президентских выборов (до инаугурации избранного на выборах президента). Однако для созыва внеочередной сессии выбран день, непосредственно предшествующий началу досрочного голосования. В настоящее время Лукашенко является кандидатом в президенты Республики Беларусь и, выступая с посланием к парламенту, будет осуществлять предвыборную агитацию», — отмечает в заявлении Тихановская. Она просит пригласить ее для выступления в парламент, так как «все кандидаты в президенты с момента их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях» и «кандидат в президенты не вправе использовать преимущества своего должностного положения в интересах избрания».

Шестые выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. Александр Лукашенко бессменно занимает этот пост с июля 1994 года.

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