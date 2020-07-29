Власти Беларуси сообщили о задержании под Минском 32 россиян из ЧВК «Вагнера»

В ночь на среду, 29 июля, под Минском были задержаны 32 россиянина из ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает государственное информагенство «Белта» со ссылкой на правоохранительные органы.

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В правоохранительных органах Беларуси рассказали, что россияне прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июня и заселились в местную гостиницу.

У каждого была небольшая ручная кладь, и на всех — три тяжелых чемодана, которые погружали в транспорт сразу несколько мужчин.

27 июля они переехали в один из санаториев под Минском. В администрации санатория рассказали, что приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари.

«Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — говорится в сообщении агентства «Белта».

В ночь на 29 июля 32 гражданина России были задержаны сотрудниками КГБ при поддержке белорусского ОМОНа. Еще одного человека задержали на юге страны. Следственный комитет проводит в отношении задержанных проверку.

Агентство «Белта» опубликовало список задержанных с их именами, фамилиями, отчествами и датами рождения. Как пишет порта Tut.by, некоторые из них фигурируют в СМИ как бойцы российской ЧВК «Вагнера». Некоторые имена из списка задержанных фигурируют в украинской базе «Миротворец». Российский писатель Захар Прилепин, участвовавший в войне в Донбассе на стороне сепаратистов, заявил, что среди задержанных под Минском есть несколько бывших бойцов его батальона. По его словам, бойцы направлялись в другие страны мира, и «никакая Белоруссия им не нужна».

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что получили информацию о прибытии в Беларусь более двухсот боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Изначально белорусские госСМИ сообщили о задержании группы бойцов некой иностранной ЧВК. Подробности появились спустя два часа.

В МИД России пока не отреагировали на задержание группы россиян в Беларуси. Российское посольство в Минске заявило, что запросило информацию у компетентных органов Беларуси.

24 июля в ходе посещения пятой отдельной бригады спецназначения в Марьиной Горке президент Беларуси Александр Лукашенко упоминал частные военные кампании. «На майдан, если своих нет (у нас маловато „майданутых“), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявил Лукашенко в ходе этого визита.

9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. Избирательная кампания сопровождается арестами основных соперников Лукашенко, задержаниями активистов и митингами в поддержку оппозиции.

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