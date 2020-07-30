Белорусские власти связали блогера Сергея Тихановского и боевиков ЧВК «Вагнер» одним уголовном делом

30 июля Следственный комитет Беларуси сообщил о новых обвинениях в адрес блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

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Кроме того, новые обвинения предъявлены экс-политзаключенному, кандидату в президенты-2010 Николаю Статкевичу и «иным лицам». «Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении С.Тихановского возбужден ряд уголовных дел. Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В отношении Тихановского, Статкевича «и иных лиц возбуждено дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК Беларуси». «Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники «ЧВК Вагнера», проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе. В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СК. Следственный комитет информирует, что «продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны».

Еще утром 30 июля после экстренного заседания Центризбиркома глава Совбеза Андрей Равков сообщил, что пока не знает, кто пригласил российских сотрудников ЧВК «Вагнер» в Беларусь.

Также пока власти не сообщают, в чем обвиняется задержанный 29 июля политтехнолог Виталий Шкляров, в сюжете государственного телеканала ОНТ прозвучало лишь то, что он сотрудничал с Тихановским, работая с «протестным электоратом».

Видеоблогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение супруги кандидатом в президенты — после инцидента с участием милиционера, который упал. 8 июня Тихановскому и еще семи гражданам было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК. Николай Статкевич был задержан 31 мая, когда направлялся на пикет по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты у Комаровского рынка в Минске. Правозащитники признали Тихановского и Статкевича политзаключенными — среди еще более двух десятков задержанных.

30 июля также стало известно об уголовном деле против незарегистрированного кандидатом Валерия Цепкало, который сейчас с детьми находится в Москве. Об этом после утреннего заседания ЦИК сообщила Вероника Цепкало, представляющая штаб Цепкало в объединенной коалиции. По словам Вероники Цепкало, ее остановили сотрудники Госавтоинспекции и вручили ей повестку, согласно которой она должна явиться в главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией для дачи показаний. Что это за уголовное дело, Вероника Цепкало сказать не смогла. Кроме того, по словам Цепкало, «сегодня мою сестру — сотрудника «Белгазпромбанка» — неизвестные люди в гражданском прямо с парковки посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении». «Я это расцениваю как политическое давление на нас, на нашу кампанию, как политическое давление лично на меня, на моего супруга. Причина задержания нам не известна, мы не знаем, где она находится. Мне позвонили сотрудники ее банка, сообщили о ее задержании», - рассказала Вероника Цепкало.

Россия и Украина о сотрудниках ЧВК «Вагнер»

«Российская сторона пока не обладает всей полнотой информации в связи с задержанием россиян в Беларуси и рассчитывает на прояснение этой ситуации» — цитирует заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрий Песков агентство ТАСС. Песков рассчитывает, что в результате общения российского посла Дмитрия Мезенцев «с МИДом и с коллегами в Минске, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло».

Служба безопасности Украины выступила за экстрадицию задержанных в Беларуси сотрудников ЧВК «Вагнер». «Белорусская власть обнародовала список из 33 задержанных граждан Российской Федерации. СБУ собрала достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК «Вагнер» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все эти лица должны предстать перед судом и понести наказание, предусмотренное законодательством Украины», - говорится в сообщении СБУ.

По словам главы белорусского Совбеза Андрея Равкова, в настоящее время в Беларуси скрывается еще около 200 сотрудников ЧВК «Вагнер», а под Псковом и Невелем группы боевиков готовятся к переброске в Беларусь.

Шестые президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа.

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