Евросоюз ввел санкции в отношении четырех россиян в связи с кибератакой на ОЗХО

Совет Евросоюза ввел санкции в отношении четырех граждан России за их предполагаемую причастность к кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге в апреле 2018 года. В публикации в Официальном журнале Евросоюза от 30 июля говорится, что все четверо — сотрудники Главного управления Генштаба ВС России (более известного как ГРУ, военная разведка).

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Под санкции попали россияне Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников, высланные из Нидерландов в апреле 2018 года. Их обвиняют в попытке кибератаки на ОЗХО с потенциально значимыми негативными последствиями.

В постановлении о санкциях говорится, что группа офицеров российской военной разведки пытались взломать сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге. В случае успеха кибератака «поставила бы под угрозу безопасность сети и проводимую ОЗХО следственную работу». Отмечается, что попытку кибератаки пресекла Служба военной разведки и безопасности Нидерландов.

Евросоюз также ввел санкции в отношении Главного центра специальных технологий Главного управления Генштаба ВС России.

Кроме россиян под санкции Евросоюза в связи с кибератаками попали два гражданина Китая, а также китайская и северокорейская организации.

Ранее в США объявили, что предъявили обвинения в хакерских атаках семи сотрудникам российской военной разведки. Речь идет об атаках в том числе на спортивные организации (WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд и прочие). Среди тех, кому предъявили обвинения в США — высланные в апреле 2018 года из Нидерландов.

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