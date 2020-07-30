Против задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси возбудили дело о подготовке терактов

В отношении задержанных накануне в Беларуси бойцов российской частной военной компании «Вагнер» возбудили уголовное дело о подготовке терактов. Об этом в четверг, 30 июля, рассказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

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По словам Равкова, помимо 33 задержанных в стране находятся еще до 200 иностранных наемников той же самой ЧВК. «Идет поиск, это как иголка в стогу сена», — добавил Равков, по его словам, задержанные «начали давать показания». Госсекретарь Совбеза также не исключил возможности отключения в стране интернета в случае угрозы национальной безопасности.

По данным спецслужб, провокации готовили еще две группировки, которые формировались под Псковом и Невелем. Об этом рассказал один из кандидатов в президенты Андрей Дмитриев. Он также добавил, что Совбез предупредил кандидатов, что в стране «170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях».

Ранее источники в следственных органах сообщали, что обвинение задержанным не предъявили, запрещенных предметов у задержанных обнаружено не было.

Накануне в Минске сообщили о задержании 33 иностранных граждан, служивших в ЧВК «Вагнер», которые прибыли в Беларусь «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Украинские СМИ опубликовали имена задержанных, многие из них совпадают с именами украинской базы «Миротворец». Также писатель Захар Прилепин написал, что часть задержанных являлись бойцами его батальона в Донбассе, воевавшего на стороне сепаратистов.

После новости о задержании президент Александр Лукашенко провел срочное заседание Совета безопасности, а послов России и Украины вызвали в белорусский МИД.

Кроме того 29 июля в Минске был задержан политтехнолог Виталий Шкляров, гражданин Беларуси, сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета. Сообщение об этом появилось в Телеграм-канале vShkliarov.

По данным пресс-секретаря штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексея Урбана, Шклярова обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Официальные власти новость о задержании не комментируют.

Шкляров работал на американских выборах в штабе Берни Сандерса, на российских выборах консультировал штабы Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, а также работал в штабе оппозиционного кандидата на президентских выборах в Грузии.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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