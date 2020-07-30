Telegram подал жалобу в Еврокомиссию на Apple

Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу еврокомиссару по вопросам конкуренции на магазин приложений App Store. Жалоба касается слишком высокой, по мнению основателя Telegram комиссии, которую берет себе Apple за транзакции. Об этом в четверг, 30 июля, пишет Financial Times.

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Жалоба направлена на имя вице-президента Еврокомиссии и еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер. По мнению Telegram, 30%-комиссия за транзакции и подписки, оформленные в App Store, является необоснованно высокой.

Также Telegram требует от Apple дать возможность устанавливать приложения на смартфоны американской компании в обход магазина App Store. У пользователей телефонов с операционной системой Android есть возможность загружать приложения не из Google Play.

Как написал несколько дней назад сам Павел Дуров в своем телеграм-канале, политика Apple убивает конкуренцию, приводит к росту цен, провоцирует цензуру, нарушает конфиденциальность и снижает качество выпускаемых приложений.

Ранее аналогичные жалобы в ЕС на Apple подали шведский музыкальный сервис Spotify, посчитавший, что Apple использует свой магазин для продвижения собственного музыкального сервиса, а также японский интернет-магазин Rakuten, обвинивший Apple в неконкурентном продвижении сервиса Apple Books.

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