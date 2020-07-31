Светлана Тихановская и соратницы собрали рекордный митинг в Минске

История о боевиках ЧВК «Вагнер» и последовавшие изменения правил проведения митингов не сказались на гражданской активности. В четверг, 30 июля, в парк Дружбы Народов, по подсчетам правозащитников на пунктах пропуска, пришло 63 тысячи человек.

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Митинг коалиции штабов Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало претендует на самую массовую акцию последних двух десятков лет. Жестоко разогнанная Площадь-2010 собрала на пике до 50 тысяч, но это было в день выборов президента, а нынешний митинг-концерт прошел за десять дней до голосования.

Open-air на «площадке для выгула собак»

Что собой представляет парк Дружбы Народов у площади Бангалор? Это площадка, выделенная властями для различного рода негосударственных акций, еще в начале нулевых. В оппозиционной среде и родилось ее второе название, дескать, «ну что, нас опять послали на площадку для выгула собак», то есть массовыми акции там были лишь формально. Не увеличивали популярность и такие факторы, как удаленность от центра, от ближайших станций метро, сама площадь Бангалор — скорее, транспортная развязка с многочисленными светофорами. К тому же, акция Тихановской была назначена на конец рабочего дня, практически час пик. Но несмотря на пробки и все вышеперечисленные неудобства, а также предупреждения властей о 200 российских боевиках ЧВК «Вагнер» и большое количество автозаков вблизи парка, тысячи людей пришли на митинг кандидата, которая не позиционирует себя как политика, а свой возможный президентский срок определяет лишь в полгода — для организации и проведения новых выборов со всеми не допущенными на эти кандидатами. Публика на митинге, который, скорее, напоминал летний open-air, также отличалась от прежних стандартов акций противников действующей власти: очень много молодежи, семьи с маленькими детьми (организаторы устроили несколько детских площадок), сторонники системной оппозиции, белорусско- и русскоязычные. Коалиции из кандидата Светланы Тихановской, Вероники Цепкало (жена не зарегистрованного кандидатом дипломата и создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало) и Марии Колесниковой (представительница штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, ныне в СИЗО КГБ) действительно пока удается объединять вокруг себя совершенно разных белорусов.

Митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске 30 июля 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Учеба на ходу

Женское трио (или их команды) внимательно следит за дискуссиями в соцсетях. Так, после недовольства многих сторонников перемен и даже обвинений в пренебрежении белорусским языком и как минимум нейтральным отношением к национальному, коалиция стала начинать свои обращения по-белорусски, более четко высказываться о союзе с Россией и т. д. — нечто вроде «Россия — наш сосед, русские — близкий нам народ, но общее государство нам не нужно, а нужны только хорошие соседские взаимовыгодные отношения».

О защите голосов на выборах

Мария Колесникова прояснила прежние высказывания о защите голосов избирателей, видение коалицией протеста, во всяком случае, стало более понятным. «Режим может справиться с Площадью, но с длительным, регулярным и разнообразным протестом большинства он справиться не способен. И у режима остается два пути: либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, меньшинством, которое противостоит большинству, без всех этих обвесов — «палаток» (Колесникова так назвала Палату представителей. — RFI) и ЦИКов. Но на первое нужна смелость, а на второе − деньги. Ничего этого у режима нет», — сказала Мария Колесникова. По ее словам, «спустя три месяца с начала выборов большинство желающих перемен белорусов превратилось в абсолютное большинство». Лето 2020 года, — «возможно, самое важное в жизни каждого белоруса», лето, когда начались перемены, «перемены случаются не сразу, это процесс. Мы изменились — и это навсегда».

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на митинге-концерте в Минске 30 июля 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

О боевиках и силовиках

Светлана Тихановская обратилась к белорусским силовикам: «Дорогие, посмотрите нам в глаза — мы такие же люди, как и вы. Люди, которые хотят достойной жизни, — не преступники. Белорусы, которые поддерживают альтернативных кандидатов, — не преступники. Это наш народ, который хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа!» Кандидат говорила и о скандальном задержании российских сотрудников ЧВК «Вагнер»: «Когда про это стало известно, мы обсуждали, кому этих боевиков «привяжут»: думали, что объявят чрезвычайное положение и запретят проводить пикеты, чтобы мы не могли с вами общаться. Второй вариант: будет какая-то провокация, ее припишут нашему штабу, и это станет поводом для моего снятия. Но беда пришла откуда не ждали. Эту группировку боевиков «привязали» к Сергею Тихановскому». «Эта ситуация с боевиками очень страшная. Я только в страшном сне могу представить, куда они могут еще привязать этих боевиков», — сказала Тихановская.

Кандидат, как и на предыдущих пикетах по стране, призвала белорусов не голосовать досрочно, а прийти на участки 9 августа и проголосовать за нее. В случае прихода к власти Тихновская гарантирует освобождение политических и экономических заключенных, проведение референдума о возврате Конституции 1994 года, новых выборов президента.

Эмоции и послание президенту

Во время выступления Вероники Цепкало сама она расплакалась, а тысячи людей скандировали «Позор!» По словам Вероники Цепкало, ее мать была знакома с Александром Лукашенко, когда тот еще был депутатом. Во время президентства Лукашенко в отношении матери Вероники возбудили уголовное дело: «Если человек много работает, всегда найдется, за что его посадить. Против моей матери сфабриковали дело, когда она была очень тяжело больна. У нее была третья стадия рака. Ее взяли под стражу прямо в больнице. Нас с сестрой Натальей долго не пускали к ней в онкологический центр. А когда меня пустили в палату, я увидела там двух надсмотрщиц, а моя мама лежала на полу, прикованная к батарее… Двадцать лет назад я увидела лицо этой власти. Позор этой власти, они действовали по его (президента) приказу».

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и Мария Колесникова (справа) на митинге-концерте в Минске 30 июля 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Вероника Цепкало также напомнила о давлении, которое оказывали на ее семью правоохранительные органы через детей — сейчас они с Валерием Цепкало в Москве.

Она также напомнила, что 3 августа Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту. Вероника Цепкало составила для него свои вопросы, в том числе: почему Беларусь, которая 25 лет назад имела наибольший потенциал в СНГ, превратилась во второй по бедности регион; почему из Беларуси уезжает столько людей; почему нарушаются базовые права человека: право на митинги, право на честные и демократические выборы? «100 лет тому назад Янка Купала сформулировал нашу мечту — зваться народом, а нас до сих пор наша власть называет народцем (слова Лукашенко в 2013 году о белорусах, которые стали скупать валюту в ожидании кризиса. — RFI) <…> Уважаемый президент, мы дали вам 26 лет, чтобы наш народ жил лучше и богаче, но вы с этим не справились. А сейчас мы хотим перемен!», — заявила Вероника Цепкало.

«Вы — невероятные!» — таким обращением к белорусам традиционно завершаются митинги коалиции. Светлана Тихановская также поблагодарила милицию на пропускных пунктах за корректную работу и обеспечение безопасности. Учитывая количество спецтехники на подступах к парку, сообщения о возможных провокациях и новости о 200 российских боевиках, блуждающих где-то по Беларуси, благодарность действительно понятна.

Шестые президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Досрочное голосование начинается 4 августа.

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