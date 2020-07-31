C Сальвини снова сняли неприкосновенность по делу об отказе пустить мигрантов

С Маттео Сальвини сняли депутатскую неприкосновенность по второму делу об отказе пустить мигрантов

В Италии Сенат проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел, лидера крайне правой «Лиги Севера» Маттео Сальвини. Таким образом экс-глава МВД Италии может предстать перед судом уже по второму делу о незаконном удержании мигрантов на судне у берегов Италии.

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Лишение депутатской неприкосновенности открывает путь к уголовному преследованию Сальвини судом в Палермо (Сицилия) за запрет на высадку 80 мигрантов с судна гуманитарной НКО Open Arms.

Благотворительная организация, комментируя решение Сената, заявила, что перед судом должен предстать не столько экс-министр, сколько его «политическое видение мира», из-за которого «мужчин, женщин и детей оставляют умирать в море».

Il voto di oggi ha un valore universale: non è l’ex ministro che vorremmo fosse giudicato, ma una visione politica del mondo, quella che non si assume le sue responsabilità e lascia a morire in mare uomini, donne e bambini.#Missione65



Il nostro comunicato 👇 pic.twitter.com/a5K5ZxCKG4 — Open Arms IT (@openarms_it) July 30, 2020

Маттео Сальвини в свою очередь заявил, что «защищал Италию», и пойдет в суд «с высоко поднятой головой и прямой спиной». По делу о незаконном удержании людей 47-летнему Сальвини грозит до 15 лет лишения свободы.

Mandandomi a processo mi fanno un gran regalo, ma a differenza di altri io ci vado a testa alta e con la schiena dritta.

GRAZIE Amici. Sempre a difesa dell'Italia, sempre! 🇮🇹 pic.twitter.com/CFYjGUsVxC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 30, 2020

В феврале Сенат снял с экс-главы МВД неприкосновенность в рамках аналогичного дела о запрете на высадку. Речь идет о судне итальянской береговой охраны «Грегоретти», которое в июле 2019 года было заблокировано в сицилийском порту с 116 мигрантами на борту. Им не разрешали высадиться на берег около недели. Суд по этому делу намечен на 3 октября.

Политик правопопулистского толка Маттео Сальвини известен и как сторонник Владимира Путина. Он неоднократно призывал снять санции с России. В октябре 2014 года политик посетил аннексированный Крым, а также регулярно гостил в Москве.

Летом прошлого года прокуратура Милана начала расследование возможного финансирования Россией партии Сальвини «Лига Севера» через коррупционную схему под видом нефтяной сделки. Сам Сальвини утверждает, что «не брал у России ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки».

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