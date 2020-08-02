Выборы в Беларуси не просматриваются: ЦИК отказался устанавливать видеокамеры на участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси не поддержала предложение об установке камер видеонаблюдения на избирательных участках во время президентских выборов, которые должны пройти 9 августа.

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Как сообщает портал Tut.by, предложение об установке видеокамер сделал член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик, который представляет интересы кандидата Светланы Тихановской.

Центризбирком, в письме за подписью главы ведомства Лидии Ермошиной, ответил, что «все члены избирательной комиссии, ознакомившись с предложенным вами проектом постановления (…) высказали мнение о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения».

Госпожа Ермошина также заявила, что «оснащение всех участков (...) видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует, как и введение любых других избирательных процедур с использованием информационных технологий, не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности».

Сам инициатор предложения, Павел Дик отметил, что на предложение об установке видеокамер откликнулось несколько компаний, а их установка не противоречит законодательству.

Выборы президента Беларуси состоятся в следующее воскресенье, 9 августа.

Помимо действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами экс-депутата Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Череченя.

Главным оппозиционным кандидатом считается Светлана Тихановская, которая в минувший четверг, 30 июля, собрала вместе с соратницами в Минске рекордный по численности митинг. Как сообщал корреспондент RFI, на митинг пришло 63 тысячи человек.

В коалицию с Тихановской (чей муж, известный блогер Сергей Тихановский, выставлявший свою кандидатуру на выборы, ранее был арестован), также вошли представители штабов двух других задержанных и не допущенных до выборов кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

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