В Берлине 18 полицейских ранены на многотысячной акции против мер борьбы с COVID-19

В Берлине как минимум 18 полицейских пострадали на прошедшей накануне, в субботу вечером, 1 августа, акции противников «коронавирусных» ограничительных мер. В акции приняли участие не менее 17 тысяч человек.

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«Около 1100 полицейских были задействованы… На данный момент (известно), что 18 были ранены, 3 находятся на лечении в больнице. Желаем нашим коллегам скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении, размещенном в твиттер-аккаунте полиции Берлина.

В акции протеста, по данным полиции, приняли участие 17 тысяч противников ограничительных мер, вводимых властями из-за эпидемии коронавируса.

Как пишет AFP, участники акции, представители «разных взглядов» (от либертарианцев до неонацистов) назвали ее «Днем свободы».

Они пришли на манифестацию без масок и не соблюдали «социальную дистанцию».

После того, как полиция несколько раз безуспешно повторила требование о необходимости выполнения санитарных мер безопасности, она приступила к силовому разгону протестующих.

Одновременно в Берлине прошла менее масштабная акция в поддержку правительственных мер по борьбе с коронавирусом, в которой, по данным AFP, приняли участие несколько тысяч человек. Одна из участниц, Заския Эскен, сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии, назвала противников санитарных ограничений «ковидиотами».

Сами противники ограничительных мер считают, что власти нарушают их основополагающие гражданские права и вводят непропорционально жесткие запреты в ответ на эпидемию, опасность которой «преувеличивается».

В Германии с начала эпидемии выявлено около 210 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 9 тысяч человек.

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