Бывший король Испании Хуан Карлос I решил уехать из страны

Бывший король Испании Хуан Карлос I де Бурбон, в отношении которого ведется расследование по обвинению в коррупции, заявил о намерении покинуть страну. Об этом он известил своего сына, нынешнего короля Испании Фелипе VI. Текст письма опубликован 3 августа на сайте испанского королевского дома.

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В сообщении не уточняется, где именно собирается обосноваться 82-летний бывший король Испании и когда он собирается уехать. По некоторым данным, бывший король уже покинул Испанию.

Свой отъезд Хуан Карлос I де Бурбон объяснил желанием «облегчить» правление своему сыну и дать ему возможность выполняться свои ответственные обязанности «в спокойствии». Бывший король признал «публичные последствия» некоторых событий, связанных с его частной жизнью.

«Я был королем Испании в течение почти сорока лет, и я всегда желал лучшего для Испании и для короны», — подчеркнул Хуан Карлос I. Он напомнил, что год назад уже отказался от публичной деятельности, но сейчас должен покинуть Испанию. «Руководствуясь стремлением служить испанскому народу, его институтам и тебе как королю — сообщаю тебе о своем обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании», — говорится в письме.

Фелипе VI в ответ выразил уважение и благодарность своему отцу за это решение. Он также подчеркнул историческую значимость правления своего отца, с которым связаны демократические преобразования после диктатуры Франко.

Коррупционный скандал

В отношении Хуана Карлоса I ведутся антикоррупционные расследования в Испании и Швейцарии. Экс-короля подозревают в получении взятки (по некоторым данным в $100 млн) от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы (ныне покойного). Следствие считает, что это может быть связано с контрактом на строительство высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой. В 2011 году контракт получили испанские предприятия.

Прокуратура Верховного суда Испании открыла проверку в июне этого года. По испанским законам, король может быть привлечен к ответственности только за действия, совершенные после отречения от престола, то есть после 2014 года.

Хуан Карлос I не комментировал подозрения в коррупции. Но в своем письме к сыну, опубликованном 3 августа, он фактически признает, что скандалы негативно сказались на репутации короны.

Адвокат экс-короля Хавьер Санчес-Хунко заявил, что Хуан Карлос I не собирается скрываться от правосудия и остается в распоряжении прокуратуры Верховного суда.

Король демократии

Хуан Карлос I был королем Испании с 1975 по 2014 годы. На престол он взошел после смерти Франсиско Франко. Франко сам назначил его наследником престола и считал его своим преемником. Но с восхождением на престол Хуан Карлос немедленно приступил к демонтажу франкистского режима.

В Испании начался демократический транзит — переход от диктатуры Франко к парламентской демократии: был снял запрет на деятельность оппозиционных партий, унитарное устройство страны заменили на федеральное (в результате Каталония и Страна Басков обрели статус автономий). В 1978 году на референдуме была принята Конституция, объявившая Испанию демократическим, правовым государством с политическим строем в форме парламентской монархии. При короле Хуане Карлосе I в 1981 году провалилась попытка военного переворота. В начале 80-х, с завершением демократизации Испании, монарх отошел от активной политической деятельности. Хуан Карлос де Бурбон отрекся от престола в пользу своего сына в 2014 году из-за череды скандалов.

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