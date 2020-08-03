В Генуе через два года после катастрофы откроют новый мост

Строительство нового моста удалось завершить менее чем за два года

В итальянской Генуе, где почти два года назад в результате обрушения виадука погибли 43 человека, откроют новый мост. Церемония, в которой примет участие глава правительства страны Джузеппе Конте, состоится днем в понедельник, 3 августа. Семьи жертв трагедии отказались присутствовать на открытии моста, посчитав торжественные мероприятия неуместным «карнавалом».

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Мост длиной в 1067 метров, спроектированный архитектором Ренцо Пиано, построили меньше чем за два года. «Обычно на подобный проект потребовалось бы вдвое больше времени. Здесь все было иначе от начала до конца», — приводит Le Monde слова генерального директора строительной компании PerGenova Николаса Мейстро. Стоимость проекта превысила 200 миллионов евро.

Рекордная скорость постройки нового моста объясняется его расположением: по рухнувшему два года назад виадуку проходила одна из важнейших трасс, соединявших восточную и западную части Генуи. Как отмечает The New York Times, после катастрофы город погрузился в пробки, а некоторые жители были вынуждены отказаться от автомобилей.

Пролет моста Моранди, построенного более 50 лет назад, рухнул 14 августа 2018 года. Машины, которые ехали по автотрассе, упали на железнодорожные пути, проходящие под конструкцией. В результате трагедии погибли 43 человека, еще 16 человек пострадали. Среди вероятных причин трагедии называли плохое техническое обслуживание моста и сильные проливные дожди.

Агентство France-Presse пишет, что семьи жертв катастрофы отказались участвовать в официальной церемонии. «Мы не хотим, чтобы трагедия заканчивалась карнавалом, — сказал Эгле Поссетти, который потерял при обрушении моста свою сестру и двух племянников. — Мы могли бы организовать такой праздник, если бы виадук разрушили и построили новый, и никто бы не погиб».

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