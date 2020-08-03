Эксперты: «Вагнеровская» карта легла не по-задуманному — Минск «в минусе» и тупике

Украина требует выдачи наемников из ЧВК «Вагнер», Россия добивается возвращения своих граждан, белорусское общество не поверило в террористические замыслы 33 гостей санатория под Минском и не сплотилось вокруг белорусской власти накануне выборов президента 9 августа.

Реклама Читать далее

О последствиях скандального антитеррористического задержания в Беларуси сотрудников российской ЧВК «Вагнера» и возможных выходах из сложной для Минска ситуации в интервью RFI рассуждают политолог, сооснователь и академический директор варшавского аналитического центра Eurasian States in Transition research center (EAST Center) Андрей Елисеев и Андрей Поротников, политолог, основатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog.

Желаемое и действительное

«Очевидно, что белорусам попытались продать “красный уровень российской угрозы”, в этот раз связанный с альтернативными кандидатами в президенты, показать, что участие в протестах является опасным из-за терактов как для самих протестующих, так и для Беларуси вообще, ведь брожения и волнения создают условия для внешнего (читай российского) силового вмешательства», — отмечает Андрей Поротников. По его мнению, «случай с российскими террористами» рассчитывали “продать” не только внутренним покупателям, сплотив вокруг гаранта независимости кандидата Лукашенко, но и Западу, это как бы делало бы допустимым жестокость при подавлении протестов». «Но остается загадкой, что они дальше планировали делать с этими наемниками? Ведь это не внутренние оппоненты, не собственные политзаключенные, это международный скандал, в который уже вовлечены две соседки — Россия и Украина. Кстати, обществу до сих пор не сообщили, у кого тут собирались брать оружие и взрывчатку боевики, кто их сюда позвал», — сказал эксперт.

Предвыборная агитация в Минске 3 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

По мнению Андрея Елисеева, конспирологическую версию о кремлевском разрешении использовать бойцов ЧВК «Вагнер» для решения текущих проблем Александра Лукашенко не стоит рассматривать всерьез: «Договориться о такой провокации в пользу Лукашенко — это чересчур даже для правителей Беларуси и России. Да, тут был явный расчет показать Западу российскую угрозу накануне выборов и на то, что общество сплотится. Но этого не произошло — доверие к государству у белорусов сейчас критически низкое. Допускаю, что эту карту могли использовать и для влияния на кандидата в президенты Светлану Тихановскую, ожидая, что она сломается и пойдет на выгодные для власти шаги, иначе, мол, задержанные россияне будут связаны с уголовным делом ее мужа и, таким образом, его судьба станет еще более печальной, — считает Андрей Елисеев. — Но, несмотря на пока явный провал истории с «вагнеровцами», думаю, это было не последнее событие такого рода, вероятность новых подобных историй и провокаций довольно высокая, учитывая, что власти всерьез говорили о 200 боевиках ЧВК “Вагнер”, которые уже находятся в Беларуси, и двух группах на границе Псковской и Витебской областей».

Коэффициент полезного действия «не просто нулевой, КПД ушел в минус», «очевидно, что решение принималось на каких-то эмоциях, не было просчитанным, “вагнеровцев” просто заманили в ловушку — не просто же так Лукашенко в очередной раз накануне событий провидчески намекнул на иностранные ЧВК, привлекаемые в страну перед выборами», — считает Андрей Поротников. «Мы все увидели нервный срыв Минска. Думаю, это свидетельствует об очень плохом для нас: в системе белорусской власти не осталось ни одной персоны, кто мог бы влиять на странные решения главы государства. Значит, в день выборов 9 августа тоже может быть принято любое невероятное решение», — подчеркнул политолог.

Безболезненно не получится

Как отмечает Андрей Поротников, выйти из ситуации у Минска без потерь вряд ли получится: Украина требует выдачи 28-и сотрудников ЧВК, Россия добивается их освобождения. «Отдать Украине — обострить отношения с главным союзником, который с Украиной находится фактически в состоянии войны. Отдать России? А как тогда объяснять их громкое задержание? Признаться, что даже в белорусский суд нечего предъявить на “вагнеровцев”... Тогда каковы вообще границы белорусского суверенитета, если задерживаем, потом возвращаем, на какие новые “Хельсинки-2” мы можем претендовать, какой из нас “донор региональной безопасности”? Это ловушка, в которую Минск загнал себя сам и из которой просто так не выйти», — убежден Андрей Поротников.

Предвыборная агитация в Минске 3 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

По мнению Андрея Елисеева, если говорить о влиянии ареста «вагнеровцев» на отношения Минска и Москвы, то «спустить эту историю на тормозах вряд ли получится»: «Лукашенко может ссылаться на своих подчиненных, искать среди них виноватых и так далее, но ведь в Кремле прекрасно понимают, что подобные решения в Минске принимаются только с ведома Лукашенко». «Может быть, Лукашенко действительно поверил в слухи последнего времени о том, что Кремль решил задействовать дополнительные рычаги влияния на Минск, в том числе и силовые. В таком случае Лукашенко мог, как ему казалось, сыграть на опережение — на него очень давит фактор “здесь и сейчас”, учитывая несомненную важность сегодняшнего политического момента. Для политической выживаемости могут предприниматься действия, которые выглядят очень резкими и странными в любое другое время», — сказал Андрей Елисеев.

Боевики, силовики и 9 августа

«Фактически, в последние полгода политический режим в Беларуси стремительно эволюционировал от персоналистского к персоналистскому военному авторитарному режиму, — отмечает Андрей Елисеев. — При таком режиме все ключевые решения принимают силовики, а гражданский компонент власти сведен к минимуму. Сейчас впервые в нашей суверенной истории практически все главы ключевых органов и глава президентской Администрации из силовиков. Думаю, белорусские власти абсолютно готовы к силовому разрешению своих проблем и 9 августа, и в случае протестов после этой даты. Они попытаются дозировать насилие, если угроза, по их мнению, не чрезвычайная. Но в эту президентскую кампанию сложно, практически невозможно прогнозировать повороты событий. Очень многое будет зависеть даже не от реальной угрозы со стороны оппозиционного политикума, а от восприятия этой угрозы Александром Лукашенко. А он может угрозу либо недооценить, либо переоценить. Как, например, недооценил пандемию, которая стала катализатором недовольства людей, хотя рейтинг президента снижался все последние годы, но коронавирус сделал снижение стремительным».

Светлана Тихановская (в центре), Мария Колесникова (справа) и Вероника Цепкало (слева) на митинге в Минске 30 июля 2020 REUTERS - VASILY FEDOSENKO

«Пусть ЧВК “Вагнера” — и структура, близкая к российской верхушке, но Москва сейчас не будет вмешиваться в белорусские дела, в Кремле прекрасно понимают, что Лукашенко хотел бы затянуть Россию в риторический политический конфликт для усиления своей позиции на Западе и внутри страны. Москва будет реагировать аккуратно, но до поры до времени. Сдержанно объясняя через российское ТВ белорусским гастарбайтерам, сидящим дома который месяц, что это не Путин не хочет открыть границу, а Лукашенко не хочет договориться с Москвой. Вот когда социальное напряжение в Беларуси достигнет пика, тогда снова возникнут вопросы интеграции, а может и вопрос транзита власти в Беларуси — в сильной позиции такие разговоры вести легче», — считает Андрей Поротников.

Шестые президентские выборы в Беларуси пройдут в ближайшее воскресенье — 9 августа. 4 августа в стране начнется досрочное голосование, в этот же день Александр Лукашенко выступит с посланием парламенту и народу.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться