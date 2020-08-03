Эксперты: «Вагнеровская» карта легла не по-задуманному — Минск «в минусе» и тупике
Опубликовано: Отредактировано:
Украина требует выдачи наемников из ЧВК «Вагнер», Россия добивается возвращения своих граждан, белорусское общество не поверило в террористические замыслы 33 гостей санатория под Минском и не сплотилось вокруг белорусской власти накануне выборов президента 9 августа.
О последствиях скандального антитеррористического задержания в Беларуси сотрудников российской ЧВК «Вагнера» и возможных выходах из сложной для Минска ситуации в интервью RFI рассуждают политолог, сооснователь и академический директор варшавского аналитического центра Eurasian States in Transition research center (EAST Center) Андрей Елисеев и Андрей Поротников, политолог, основатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog.
Желаемое и действительное
«Очевидно, что белорусам попытались продать “красный уровень российской угрозы”, в этот раз связанный с альтернативными кандидатами в президенты, показать, что участие в протестах является опасным из-за терактов как для самих протестующих, так и для Беларуси вообще, ведь брожения и волнения создают условия для внешнего (читай российского) силового вмешательства», — отмечает Андрей Поротников. По его мнению, «случай с российскими террористами» рассчитывали “продать” не только внутренним покупателям, сплотив вокруг гаранта независимости кандидата Лукашенко, но и Западу, это как бы делало бы допустимым жестокость при подавлении протестов». «Но остается загадкой, что они дальше планировали делать с этими наемниками? Ведь это не внутренние оппоненты, не собственные политзаключенные, это международный скандал, в который уже вовлечены две соседки — Россия и Украина. Кстати, обществу до сих пор не сообщили, у кого тут собирались брать оружие и взрывчатку боевики, кто их сюда позвал», — сказал эксперт.
По мнению Андрея Елисеева, конспирологическую версию о кремлевском разрешении использовать бойцов ЧВК «Вагнер» для решения текущих проблем Александра Лукашенко не стоит рассматривать всерьез: «Договориться о такой провокации в пользу Лукашенко — это чересчур даже для правителей Беларуси и России. Да, тут был явный расчет показать Западу российскую угрозу накануне выборов и на то, что общество сплотится. Но этого не произошло — доверие к государству у белорусов сейчас критически низкое. Допускаю, что эту карту могли использовать и для влияния на кандидата в президенты Светлану Тихановскую, ожидая, что она сломается и пойдет на выгодные для власти шаги, иначе, мол, задержанные россияне будут связаны с уголовным делом ее мужа и, таким образом, его судьба станет еще более печальной, — считает Андрей Елисеев. — Но, несмотря на пока явный провал истории с «вагнеровцами», думаю, это было не последнее событие такого рода, вероятность новых подобных историй и провокаций довольно высокая, учитывая, что власти всерьез говорили о 200 боевиках ЧВК “Вагнер”, которые уже находятся в Беларуси, и двух группах на границе Псковской и Витебской областей».
Коэффициент полезного действия «не просто нулевой, КПД ушел в минус», «очевидно, что решение принималось на каких-то эмоциях, не было просчитанным, “вагнеровцев” просто заманили в ловушку — не просто же так Лукашенко в очередной раз накануне событий провидчески намекнул на иностранные ЧВК, привлекаемые в страну перед выборами», — считает Андрей Поротников. «Мы все увидели нервный срыв Минска. Думаю, это свидетельствует об очень плохом для нас: в системе белорусской власти не осталось ни одной персоны, кто мог бы влиять на странные решения главы государства. Значит, в день выборов 9 августа тоже может быть принято любое невероятное решение», — подчеркнул политолог.
Безболезненно не получится
Как отмечает Андрей Поротников, выйти из ситуации у Минска без потерь вряд ли получится: Украина требует выдачи 28-и сотрудников ЧВК, Россия добивается их освобождения. «Отдать Украине — обострить отношения с главным союзником, который с Украиной находится фактически в состоянии войны. Отдать России? А как тогда объяснять их громкое задержание? Признаться, что даже в белорусский суд нечего предъявить на “вагнеровцев”... Тогда каковы вообще границы белорусского суверенитета, если задерживаем, потом возвращаем, на какие новые “Хельсинки-2” мы можем претендовать, какой из нас “донор региональной безопасности”? Это ловушка, в которую Минск загнал себя сам и из которой просто так не выйти», — убежден Андрей Поротников.
По мнению Андрея Елисеева, если говорить о влиянии ареста «вагнеровцев» на отношения Минска и Москвы, то «спустить эту историю на тормозах вряд ли получится»: «Лукашенко может ссылаться на своих подчиненных, искать среди них виноватых и так далее, но ведь в Кремле прекрасно понимают, что подобные решения в Минске принимаются только с ведома Лукашенко». «Может быть, Лукашенко действительно поверил в слухи последнего времени о том, что Кремль решил задействовать дополнительные рычаги влияния на Минск, в том числе и силовые. В таком случае Лукашенко мог, как ему казалось, сыграть на опережение — на него очень давит фактор “здесь и сейчас”, учитывая несомненную важность сегодняшнего политического момента. Для политической выживаемости могут предприниматься действия, которые выглядят очень резкими и странными в любое другое время», — сказал Андрей Елисеев.
Боевики, силовики и 9 августа
«Фактически, в последние полгода политический режим в Беларуси стремительно эволюционировал от персоналистского к персоналистскому военному авторитарному режиму, — отмечает Андрей Елисеев. — При таком режиме все ключевые решения принимают силовики, а гражданский компонент власти сведен к минимуму. Сейчас впервые в нашей суверенной истории практически все главы ключевых органов и глава президентской Администрации из силовиков. Думаю, белорусские власти абсолютно готовы к силовому разрешению своих проблем и 9 августа, и в случае протестов после этой даты. Они попытаются дозировать насилие, если угроза, по их мнению, не чрезвычайная. Но в эту президентскую кампанию сложно, практически невозможно прогнозировать повороты событий. Очень многое будет зависеть даже не от реальной угрозы со стороны оппозиционного политикума, а от восприятия этой угрозы Александром Лукашенко. А он может угрозу либо недооценить, либо переоценить. Как, например, недооценил пандемию, которая стала катализатором недовольства людей, хотя рейтинг президента снижался все последние годы, но коронавирус сделал снижение стремительным».
«Пусть ЧВК “Вагнера” — и структура, близкая к российской верхушке, но Москва сейчас не будет вмешиваться в белорусские дела, в Кремле прекрасно понимают, что Лукашенко хотел бы затянуть Россию в риторический политический конфликт для усиления своей позиции на Западе и внутри страны. Москва будет реагировать аккуратно, но до поры до времени. Сдержанно объясняя через российское ТВ белорусским гастарбайтерам, сидящим дома который месяц, что это не Путин не хочет открыть границу, а Лукашенко не хочет договориться с Москвой. Вот когда социальное напряжение в Беларуси достигнет пика, тогда снова возникнут вопросы интеграции, а может и вопрос транзита власти в Беларуси — в сильной позиции такие разговоры вести легче», — считает Андрей Поротников.
Шестые президентские выборы в Беларуси пройдут в ближайшее воскресенье — 9 августа. 4 августа в стране начнется досрочное голосование, в этот же день Александр Лукашенко выступит с посланием парламенту и народу.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться