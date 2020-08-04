Александр Лукашенко: Беларусь — любимая, «а любимую не отдают»

Глава государства за 5 дней до выборов обратился к народу и парламенту с посланием. Главная тема — сражение за нацбезопасность, за которым наблюдают «миллионы изумленных и заинтересованных глаз» народов бывшего СССР.

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После анализа ситуации в мире, «нестабильной и непредсказуемой», Александр Лукашенко изложил экономическую программу: зарплата за пятилетку вырастет в 2 раза (сейчас средняя зарплата в Беларуси менее 500 евро), приватизации не будет, реформ в понимании либеральных экономистов тоже, поддержка сельского хозяйства не сократится. План простой: «Никаких секретов нет. Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию — вырастет и благосостояние».

К безымянным «кукловодам»

По словам Лукашенко, Беларусь осталась «единственным спокойным звеном в центре Евразии», но не всем это нравится в «эпоху гибридных войн и революций». «И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты. С этой целью широко используются возможности информационных ресурсов, в частности сети интернет, мессенджеров социальных сетей. Телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть», - заключил действующий президент. По его словам, новые технологии действуют даже на подсознание, этим и объясняется активность многих граждан на улицах в эту кампанию, которые даже не замечают, что становятся «объектом манипуляций», но государство готовит «свою армию против изощренных технологий».

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют. Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против белорусов бросили миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — сказал Лукашенко.

Обращаясь к народу и парламенту Лукашенко предупредил: «Скажу уже сегодня для всего мира: мы, власть и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах. Если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну». А «через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу».

За пять дней до выборов президента Беларуси, 4 августа, Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту. via REUTERS - BELTA

Говоря об оппонентах Лукашенко снова вспомнил неких «кукловодов», у которых «ничего не получится». «Нашли этих несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете?» - так отозвался глава государство о коалиции, объединившейся вокруг кандидата Светланы Тихановской (штабы незарегистрированных кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико представляют Вероника Цепкало и Мария Колесникова). По версии Лукашенко, предвыборная программа Тихановской заключается в следующем: «Проведем нечестные выборы, выпустим экономических, политических, наркоманов-уголовников, проведем честные выборы и будем жить».

Полыхнет до Владивостока

Лукашенко вспомнил недавно задержанных в Беларуси сотрудников российской ЧВК «Вагнер». Он попросил «прекратить врать» в интернете, высказывая «желтые» версии, так как ему известна вся подоплека визита боевиков в Беларусь: «Они рассказали всё. Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны сидящие здесь и те, кто меня услышат, запомнили: прекратите врать и месить всякую мешанину в СМИ. Прекратите, вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом нет, не Стамбул, Венесуэла. Вчера уже позвонили: нет, не в Венесуэлу, сами пока не знаем куда. Мы знаем». «Мы — родные люди. Мы — белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — предупредил неназванных оппонентов Лукашенко.

За пять дней до выборов президента Беларуси, 4 августа, Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту. via REUTERS - BELTA

Он также сообщил, что сегодня стало известно о «еще одном отряде, который переброшен на юг», который мешает белорусам во время уборочной: «Это мы должны, когда идет уборка, мы ж у вас ничего не просим... мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим».

О переменах

Лукашенко обратился и к сторонникам перемен — объяснил, как он их понимает: «Если обществу нужны перемены, они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции: не с уличных акций, а именно с Основного закона. Возврат к Конституции 1994 года — полный абсурд (идею о возвращении к старой Конституции предлагает штаб Бабарико — RFI). Надо двигаться вперед. Это касается не только экономики и политики. Сегодня совершенно иные потребности. Конституция должна им не только соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие. Она должна стать дорожной картой для страны». Пока Лукашенко не знает, «какой ей быть в целом и в деталях, но, уверен, белорусы его дадут в процессе общественного обсуждения и уже нынешний состав парламента обязательно выработает и предложит народу такую Конституцию, вместе со всеми госслужащими, специалистами разработав варианты».

Страну не отдадим даже под «ковидными» стрелами

«Миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос: «Выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они», — так оценивает шестые президентские выборы в Беларуси Александр Лукашенко.

За пять дней до выборов президента Беларуси, 4 августа, Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту. via REUTERS - BELTA

По словам Лукашенко, сегодня против него направлены все «ядовитые «ковидные» стрелы: свалить, унизить, растоптать, уничтожить». «Так вот знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет. (…) И помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они - люди в погонах - вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века», - заявил Лукашенко.

«За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — заключил Лукашенко.

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