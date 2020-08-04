В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина, для голосования создано 5.767 участков, в том числе 44 — за рубежом. Основной день голосования — 9 августа.

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Досрочное голосование продлится до 8 августа включительно. Участки будут работать с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00, 9 августа – без перерывов с 8:00 до 20:00.

В шестых выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов:

- Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения «Говори правду»;

- Анна Канопацкая, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания и бывший член оппозиционной Объединенной гражданской партии;

- Александр Лукашенко, бессменный с 1994 года глава государства;

- Светлана Тихановская, выставившая свою кандидатуру вместо арестованного мужа, популярного блогера, ныне политзаключенного Сергея Тихановского;

- Сергей Черечень, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада».

Проголосовать досрочно могут избиратели, которые не имеют возможности находиться по месту своего жительства в день основного голосования. На этих выборах Центризбирком Беларуси решил, что при досрочном голосовании на избирательных участках должно находиться не более трех наблюдателей — «в связи с эпидемиологической ситуацией».

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Правозащитники и штабы независимых кандидатов призывают белорусов не голосовать досрочно, так как именно досрочное голосование создает возможности для манипуляций. В прежние кампании при досрочном голосовании правозащитники отмечали случаи завышения явки. Так, на выборах президента в 2015 году в досрочном голосовании, по данным ЦИК, приняло участие более 36% избирателей.

Центризбирком не поддержал предложение гражданской инициативы «Честные люди» установить на участках для голосования видеокамеры за счет средств граждан.

По данным ЦИК, на выборы аккредитованы 48.642 национальных наблюдателя и 201 международный. 10.501 наблюдатель выдвинулся путем подачи заявлений, от общественных организаций выдвинуто 33.013 человек, от политических партий – 2.606, от трудовых коллективов – 2.522 человека. Большинство международных наблюдателей — 166 человек — представляют страны СНГ, 35 — дипломатический корпус.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Впервые на белорусских выборах не будет наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Как указывают эти европейские структуры, приглашения на выборы были несвоевременно отправлены белорусской стороной.

В аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы», обнародованном 3 августа, отмечается, что предвыборная агитация идет в неравных условиях — в поддержку кандидата Александра Лукашенко задействован административный и пропагандистский ресурс вертикали власти, провластных общественных организаций и СМИ. В первые дни августа власти продолжали преследования гражданских активистов, сообщает правозащитный центр «Вясна», «некоторых задерживают и отправляют в изоляторы для отбывания ранее присужденных арестов, над другими проходят суды по административным делам».

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

3 августа правозащитная организация «Международная амнистия» призвала белорусские власти «решительно отвергнуть» идею применить Вооруженные силы для вмешательства в протестные акции в Беларуси. 24 июля о возможном применении армии для «наведения порядка» говорил Александр Лукашенко на встрече с бригадой спецназа. Такая угроза — это «безрассудный и безответственный шаг, который может привести к трагедии и значительным нарушениям прав человека», говорится в заявлении «Международная амнистия».

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