Коалицию Тихановской с мест агитации изгоняют землекопы

В Беларуси на разрешенных местах проведения предвыборной агитации начались массовые землеустроительные работы, столичный парк Дружбы Народов на время митинга Тихановской 6 августа собираются занять железнодорожные войска.

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Успешное предвыборное турне по городам Беларуси кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратниц из союзных штабов незарегистрированных кандидатов — Марии Колесниковой и Вероники Цепкало — срывается. Вечером 4 августа в местах, официально отведенных для агитации избирателей, проведение митингов оказалось невозможным. Собравшихся на легальное мероприятие задерживали правоохранители. Причины отмены митингов: в городе Дзержинске организовали картинг, в Столбцах на стадионе появилась строительная техника, в Солигорске экскаваторы копали землю, в Слуцке сотрудники «Зеленстроя» занялись благоустройством клумб. В итоге в Слуцке задержали не менее 20 человек, пришедших поддержать Тихановскую, в Солигорске разогнано около сотни, десяток задержан. 5 августа суды наказывали сторонников коалиции сутками ареста и штрафами за «участие в несанкционированном мероприятии».

Портреты кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратник Марии Колесниковой и Вероники Цепкало на акции в Борисове AP - Sergei Grits

Коалиция, собравшая 30 июля более 60 000 человек на митинге в Минске, решила снова собрать своих сторонников 6 августа в парке Дружбы Народов — за три дня до президентских выборов. Но появилось препятствие в лице Министерства обороны. Праздничные мероприятия по случаю Дня железнодорожных войск, которые решено провести во время запланированного митинга Тихановской, предусматривают: «концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Беларуси и звезд белорусской эстрады; выступления военнослужащих роты почетного караула; выступления специалистов кинологического центра ВС РБ со служебными собаками; дефиле оркестра 30-й отдельной железнодорожной бригады и другое». Вплоть до 9 августа посетителям парка предлагаются вечера классической музыки.

«Мы не отказываемся от своего митинга 6 августа, это место выделено для агитации кандидатов в президенты — мы имеем право на этот митинг, — сообщила RFI представительница коалиции Анна Красулина. — Мы подали заявку на этот митинг первыми, Светлана Тихановская еще 14 июля подала заявки на все предвыборные мероприятия».

Учения внутренних войск МВД Беларуси по разгону демонстраций 28 июля 2020. AP - Nikolai Petrov

По словам Красулиной, штаб «прекрасно понимает, что власть напугана размахом нашей поддержки, поэтому и появились вдруг праздники железнодорожные войск и прочее». «Но мы не против и двух мероприятий в парке, Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало с удовольствием поздравят военных с их праздником. А они послушают наших выступающих. Не надо сталкивать людей лбами и придумывать абсурдные поводы, чтобы запретить наши митинги. Мы придем в парк Дружбы Народов», — заявила Анна Красулина. В штабе рассчитывают на рекордное посещение предвыборного митинга 6 августа.

Рекорды досрочного голосования

Тем временем показатели досрочного голосования превышают рекордные 2015 года: по данным Центризбиркома, в первый день досрочного голосования, 4 августа, на президентских выборах явка избирателей составила 4,98%. На предыдущих выборах в 2015 году в первый день проголосовали 4,49% избирателей.

Как сообщает сайт кампании «Правозащитники за свободные выборы», в стране фиксируются массовые задержания наблюдателей: «участковые комиссии вызывают на наблюдателей милицию за то, что они якобы своим наблюдением мешают работе комиссии». «На некоторых участках наблюдателей под разными предлогами, в том числе с угрозой применения силы со стороны милиции, лишают возможности находиться непосредственно в помещении, а также следить за ходом досрочного голосования», — говорится в сообщении правозащитников.

Досрочное голосование на участке в Минске 4 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Гражданская инициатива «Честные люди» сообщает, что ее наблюдатели зафиксировали в первый день досрочного голосования 2.056 нарушений избирательного законодательства.

Один из руководителей инициативы «Честные люди» Илья Шапотковский задержан сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в рамках дела «Белгазпромбанка». Как сообщает правозащитный центр «Вясна», «Шапотковский был хорошим знакомым Виктора Бабарико, с первых дней существования штаба Бабарико он принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел верификации подписей, после отказа в регистрации Бабарико в качестве кандидата на пост президента Илья активно участвовал в работе инициативы «Честные люди».

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