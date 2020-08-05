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Коалицию Тихановской с мест агитации изгоняют землекопы

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Портреты кандидатов в президенты Беларуси в Минске 4 августа 2020.
Портреты кандидатов в президенты Беларуси в Минске 4 августа 2020. AP - Sergei Grits
Геннадий Шарипкин (Минск)
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В Беларуси на разрешенных местах проведения предвыборной агитации начались массовые землеустроительные работы, столичный парк Дружбы Народов на время митинга Тихановской 6 августа собираются занять железнодорожные войска.

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Успешное предвыборное турне по городам Беларуси кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратниц из союзных штабов незарегистрированных кандидатов — Марии Колесниковой и Вероники Цепкало — срывается. Вечером 4 августа в местах, официально отведенных для агитации избирателей, проведение митингов оказалось невозможным. Собравшихся на легальное мероприятие задерживали правоохранители. Причины отмены митингов: в городе Дзержинске организовали картинг, в Столбцах на стадионе появилась строительная техника, в Солигорске экскаваторы копали землю, в Слуцке сотрудники «Зеленстроя» занялись благоустройством клумб. В итоге в Слуцке задержали не менее 20 человек, пришедших поддержать Тихановскую, в Солигорске разогнано около сотни, десяток задержан. 5 августа суды наказывали сторонников коалиции сутками ареста и штрафами за «участие в несанкционированном мероприятии».

Портреты кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратник Марии Колесниковой и Вероники Цепкало на акции в Борисове
Портреты кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратник Марии Колесниковой и Вероники Цепкало на акции в Борисове AP - Sergei Grits

Коалиция, собравшая 30 июля более 60 000 человек на митинге в Минске, решила снова собрать своих сторонников 6 августа в парке Дружбы Народов — за три дня до президентских выборов. Но появилось препятствие в лице Министерства обороны. Праздничные мероприятия по случаю Дня железнодорожных войск, которые решено провести во время запланированного митинга Тихановской, предусматривают: «концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Беларуси и звезд белорусской эстрады; выступления военнослужащих роты почетного караула; выступления специалистов кинологического центра ВС РБ со служебными собаками; дефиле оркестра 30-й отдельной железнодорожной бригады и другое». Вплоть до 9 августа посетителям парка предлагаются вечера классической музыки.

«Мы не отказываемся от своего митинга 6 августа, это место выделено для агитации кандидатов в президенты — мы имеем право на этот митинг, — сообщила RFI представительница коалиции Анна Красулина. — Мы подали заявку на этот митинг первыми, Светлана Тихановская еще 14 июля подала заявки на все предвыборные мероприятия».

Учения внутренних войск МВД Беларуси по разгону демонстраций 28 июля 2020.
Учения внутренних войск МВД Беларуси по разгону демонстраций 28 июля 2020. AP - Nikolai Petrov

По словам Красулиной, штаб «прекрасно понимает, что власть напугана размахом нашей поддержки, поэтому и появились вдруг праздники железнодорожные войск и прочее». «Но мы не против и двух мероприятий в парке, Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало с удовольствием поздравят военных с их праздником. А они послушают наших выступающих. Не надо сталкивать людей лбами и придумывать абсурдные поводы, чтобы запретить наши митинги. Мы придем в парк Дружбы Народов», — заявила Анна Красулина. В штабе рассчитывают на рекордное посещение предвыборного митинга 6 августа.

Рекорды досрочного голосования

Тем временем показатели досрочного голосования превышают рекордные 2015 года: по данным Центризбиркома, в первый день досрочного голосования, 4 августа, на президентских выборах явка избирателей составила 4,98%. На предыдущих выборах в 2015 году в первый день проголосовали 4,49% избирателей.

Как сообщает сайт кампании «Правозащитники за свободные выборы», в стране фиксируются массовые задержания наблюдателей: «участковые комиссии вызывают на наблюдателей милицию за то, что они якобы своим наблюдением мешают работе комиссии». «На некоторых участках наблюдателей под разными предлогами, в том числе с угрозой применения силы со стороны милиции, лишают возможности находиться непосредственно в помещении, а также следить за ходом досрочного голосования», — говорится в сообщении правозащитников.

Досрочное голосование на участке в Минске 4 августа 2020.
Досрочное голосование на участке в Минске 4 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Гражданская инициатива «Честные люди» сообщает, что ее наблюдатели зафиксировали в первый день досрочного голосования 2.056 нарушений избирательного законодательства.

Один из руководителей инициативы «Честные люди» Илья Шапотковский задержан сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в рамках дела «Белгазпромбанка». Как сообщает правозащитный центр «Вясна», «Шапотковский был хорошим знакомым Виктора Бабарико, с первых дней существования штаба Бабарико он принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел верификации подписей, после отказа в регистрации Бабарико в качестве кандидата на пост президента Илья активно участвовал в работе инициативы «Честные люди».

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