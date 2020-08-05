«Sveta, женщина, заставляющая дрожать диктатуру»: франкоязычные СМИ — о выборах в Беларуси

Выборы президента Беларуси — в центре внимания франкоязычной прессы: и потому что до 9 августа осталось совсем мало времени, и потому, что уж слишком неординарная ситуация складывается на территории «последней диктатуры Европы». СМИ пишут и об «антироссийской» предвыборной риторике Лукашенко, и о новой сопернице бессменного белорусского правителя — Светлане Тихановской: «политическом феномене», «обыкновенной женщине», которой вдруг довелось стать символом борьбы за свободу.

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Больше не batka

«В Беларуси Александр Лукашенко обещает цепляться за власть» — с таким заголовком публикует большой материал газета Le Monde.

«В преддверии президентских выборов 9 августа глава государства, (чьи позиции) поколеблены оппозицией, заявил в ходе выступления во вторник, что его время еще не прошло», — комментирует газета состоявшееся 4 августа послание Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию.

«Директор колхоза во времена СССР, человек, который правит Беларусью более четверти века, прекрасно осознает, какие волнения потрясают страну»: «Его соперница, Светлана Тихановская, при поддержке двух других женщин, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой, выступают от имени политических изгнанников и заключенных, вдохновляют толпы, представляя единственную программу: положить конец царствованию автократа и провести свободные выборы».

«В Минске и в белорусской провинции уже радуются мечтам о новой эре. Без Лукашенко», — пишет Le Monde.

Но пока этот последний отвечает своим оппонентам: «Страну мы вам не отдадим».

Получится ли у него «не отдать»? И каков уровень его поддержки в стране?

Le Monde подчеркивает, что Лукашенко, действительно, был долго любим «простым народом», воспринимавшим президента — несмотря на все его «авторитарные отклонения» — как «защитника», удерживающего страну от сползания в «постсоветский хаос». Но в последнее время все изменилось. Кризис подтачивает экономику несколько лет, казна пуста… И в придачу к этому — «Лукашенко показал свое презрение к жизни сограждан» во время санитарного кризиса, вызванного коронавирусом, который, по его словам, «можно вылечить баней, свежим воздухом или водкой». Так что теперь глава государства «больше не batka» (отец) белорусов», — констатирует Le Monde.

Le Monde: «Лукашенко показал свое презрение к жизни сограждан» во время санитарного кризиса, вызванного коронавирусом. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

«Агрессивный и грубый»

Тем не менее, в своем последнем выступлении Лукашенко в очередной раз заявил, что Беларусь — «островок стабильности», которым хотят завладеть иностранные державы. А своих противников обозвал «марионетками» в чужих руках. Газета напоминает о том, что арест 33 россиян из «ЧВК Вагнера» позволил белорусскому президенту обвинить Москву в попытке «дестабилизации страны».

Закончив читать речь послания к народу и Нацсобранию, Лукашенко «взялся импровизировать», и, потеряв выдержку, показал себя «агрессивным и грубым», считает Le Monde: накинулся с критикой на социальные сети, потом стал завуалированно оскорблять оппоненток.

Газета цитирует фразу, произнесенную Лукашенко вслед за критикой «грязной битвы в Интернете», которую «государство не может выиграть», «потому что она (эта битва) — желтая»: «Мы не можем опуститься на уровень „желтизны“, обзывать всех, кто нам не нравится, простите, шлюхами и проститутками».

Еще президент назвал своих соперниц «тремя несчастными девчонками», которые«не понимают, что они читают» и «хотят выпустить (из тюрем) наркоманов и уголовников».

«Я устала молчать, я устала бояться. А вы?»

Бельгийская газета L’Echo в статье «Света, женщина, которая заставляет дрожать белорусскую диктатуру», уверяет своих читателей в том, что впервые за 26 лет своего правления Лукашенко «столкнулся с настоящей оппозицией».

«Изъеденная коррупцией, переживающая страшную безработицу и экономический кризис», Беларусь «никогда еще не испытывала такой острой жажды перемен», — пишет L’Echo, напоминая, что до сих пор, начиная с 1994 года, у оппозиции, жестоко подавляемой силовиками, не было никаких шансов оспорить власть человека, называемого последним диктатором Европы.

Но теперь, — хоть «за последние три месяца Александр Лукашенко отправил в тюрьмы более 1000 политических противников», включая основных кандидатов в президенты, — трем женщинам, во главе со Светланой Тихановской, «удалось объединить оппозицию».

L'Echo: трем женщинам, во главе со Светланой Тихановской, «удалось объединить оппозицию». REUTERS - Vasily Fedosenko

«30 июля, скандируя „Света! Света!“, в Минске собрались десятки тысяч белорусов. Такого еще никогда не было». «Никому не известная еще в начале этой предвыборной кампании», кандидатка Тихановская «очень быстро показала свою силу и способность вдохновлять массы».

«Я устала от необходимости все терпеть, я устала молчать, я устала бояться. А вы?» — провозгласила она на митинге в Минске».

«Обычная женщина, которая стала музой потрясений»

Французское издание Challenges перепечатывает рассказ AFP о новом символе оппозиции под заголовком «Тихановская — обычная женщина, которая стала музой потрясений в Беларуси». Бельгийская телерадиокомпания RTBF дает тот же самый рассказ с «шапкой»: «Беларусь: Светлана Тихановская, политический феномен, бросающий вызов авторитарному Лукашенко».

У 37-летней преподавательницы английского никогда «не было амбиций руководить этой страной с 9,5 миллионами жителей», — ранее Тихановская вообще отказалась от всякой карьеры, «чтобы посвятить себя старшему сыну, родившемуся слабослышащим». И если теперь она оказалась в этой политической гонке, то только потому, что ее муж Сергей, известный блогер, «был брошен в тюрьму после того, как решил стать кандидатом, пообещав раздавить „таракана“ Александра Лукашенко», — отмечает France-Presse. После этого Тихановская «из любви» к мужу «подхватила знамя» перемен и теперь собирает под ним десятки тысяч людей.

«Муж, которому предъявлены многочисленные обвинения, квалифицируемые его сторонниками как гротескные, до сих пор в заключении. Теперь его даже обвиняют в том, что он хотел разжечь беспорядки с участием российских наемников. Аналогичная участь постигла многих других оппозиционеров по мере приближения выборов».

А в это время Тихановская, которую еще называют «случайной Жанной д’Aрк», продолжает борьбу. И чрезвычайно быстро прогрессирует как политик. (Даже если ее программа выглядит достаточно размытой, за исключением обещания провести честные выборы, референдум по Конституции и освободить политзаключенных, пишет France-Presse).

«Ее простой, прямой стиль находит отклик у многих белорусов и является антиподом бурной манеры ее мужа, которая иллюстрировалась ударными видео, осуждающими коррупцию режима Лукашенко».

«Этот уверенный и спокойный образ силы Светлане Тихановской» помогают укреплять «две другие молодые женщины, с которыми она образует освежающее трио, — полную противоположность мачо-стилю, культивируемому 65-летним президентом».

«С пистолетами ходили, ездили...»

Le Monde, тем не менее, считает, что предсказывать скорую победу над диктатурой нужно с большой осторожностью — ведь сколько раз уже надежды белорусов на обретение свободы оборачивались разочарованием.

Александр Лукашенко перед началом своего обращения к народу и Нацсобранию 04.08.2020 via REUTERS - BELTA

Газета подчеркивает: Лукашенко и сейчас напомнил, что «сила — на стороне государства», что он не допустит «сползания» в «хаос», и помогут ему в этом такие люди как Виктор Шейман — который «всегда рядом».

«Вы хотите в 90-е? Чтобы страну поделили на сектора и собирали дань? Я этого не хочу и при мне этого не будет. (…) Я это все на своих плечах вытащил. Сегодня остались один Шейман и еще пара человек, которые с пистолетами ходили, ездили, уничтожая подонков», — так дословно звучит цитата из выступления Лукашенко, которую Le Monde дает пунктиром и напоминает: «Г-н Шейман назван Советом Европы одним из главных подозреваемых в исчезновении в 1999 году трех оппозиционеров и журналиста»*.

«По мере приближения 9 августа угроза массовых репрессий в случае манифестаций протеста против результатов выборов (...) становится все более четкой, — подчеркивает Le Monde.

«Правда, в Минске и в других местах курсируют слухи» о переходах на сторону оппозиции.

В своем выступлении Лукашенко «предупредил этих потенциальных дезертиров из числа чиновников и силовиков. «Предательство не прощается даже на небесах», — цитирует Le Monde белорусского правителя.

* Речь идет об экс-министре внутренних дел Беларуси Юрии Захаренко, экс-главе Центризбиркома Викторе Гончаре, бизнесмене Анатолии Красовском, а также операторе Дмитрии Завадском, которые, как утверждал в интервью DW бывший боец СОБра, были убиты по приказу белорусского руководства.

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