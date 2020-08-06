Беларусь перед выборами: Александр Лукашенко ждет «пакостей с любой стороны»

Глава белорусского государства, баллотирующийся на шестой срок, признался, что против Беларуси «идет гибридная война», но «мы даже не знаем, кто они» —американцы, натовцы, кто-то в Украине или России.

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За три дня до шестых президентских выборов действующий президент Александр Лукашенко провел совещание «по обеспечению безопасности избирательной кампании». Против Беларуси воюют, но кто воюет — пока неизвестно, считает Лукашенко. «Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

Лукашенко утверждает, что «уже доказана» цель многих задержанных «дестабилизировать обстановку в стране»: «Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. СМИ настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе (видимо, имеется в виду политтехнолог Виталий Шкляров — RFI). Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», — сказал Лукашенко.

Судя по словам Лукашенко, которые приводит газета «Звязда», белорусским властям удалось найти 200 «вагнеровцев», которые, как сообщал ранее глава Совбеза Андрей Равков, спрятались в Беларуси: «Молодцы белорусы. По информации людей, задержали всех. Люди посмотрели вокруг себя. Увидели — ба, их же вчера не было, но они появились. Информацию — в МВД, КГБ. Нашли, кого в лесу, кого из-под плинтусов повытягивали. Только с подачи людей».

Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и России в Минск

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей», Лукашенко после телефонного разговора с президентом Украины поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины «для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками».

«Положите втроем (генеральные прокуроры Беларуси, России и Украины — RFI) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите. Не приедут — вопрос решим мы, без них. (…) Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — сказал Лукашенко. Стоит отметить, что «о последствиях» попытки сделать из России врага говорил 5 августа замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев: «Неважно, разберемся с этими русскими, там, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды. Это очень печально. И последствия этого будут печальные».

О Майдане

«Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», — заявил Лукашенко.

Утром 6 августа телеграм-канал телеканала «Беларусь-1» ATN_NEWS распространил видеообращении замминистра внутренних дел Александра Барсукова: «Во время санкционированных и несанкционированных мероприятий нередко звучат призывы к подрыву стабильности и независимости Беларуси. Происходящее сейчас — это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации в нашей стране. Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий об их персональной ответственности за все негативные последствия». По словам Барсукова, «у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать закон нашей страны».

Вечером 6 августа в минском парке Дружбы народов должен был пройти легальный митинг кандидата Светланы Тихановской, но в это же время власти решили там отпраздновать День железнодорожных войск, кстати, упраздненных в Беларуси еще в 2006 году. Утром 6 августа была задержана начальник штаба Тихановской Мария Мороз. После разговора-предупреждения об ответственности за незаконную акцию Мороз отпустили.

«Мы не будем провоцировать людей и звать их в парк Дружбы народов, раз нам везде отказали в ранее отведенной для агитации площадке, — заявила RFI Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской. — Светлана Тихановская вместе с подругами Марией Колесниковой (представитель штаба Виктора Бабарико) и Вероникой Цепкало (глава штаба Валерия Цепкало) в качестве обычных граждан планируют в 19.00 посетить праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который власти организуют сегодня в Киевском сквере. Как матерям, им очень интересна эта тема — дополнительное образование».

Откуда рекорды?

По данным Центризбиркома, за два дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 12,75 процента. На предыдущих выборах в 2015 году за два дня проголосовали 10,94% избирателей.

Лукашенко объясняет активность граждан тем, что «они сегодня, я нутром это чую, поняли, что могут потерять страну»: «И вот это досрочное голосование — люди валом пошли — говорит о том, что люди насторожились. Они уцепились за этот кусок земли и потерять его не хотят. Достойно, красиво идут люди. Никому не мешают».

Правозащитники и наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях на участках досрочного голосования. Коалиция во главе с Тихановской призывает голосовать только в основной день 9 августа и регистрировать свой выбор для защиты от фальсификаций на онлайн-платформе «Голос». Лукашенко на совещании обратил внимание и на эту инициативу: «Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят».

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