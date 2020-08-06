«Невозможно предугадать»: французский эксперт о президентских выборах в Беларуси

Предвыборная кампания 2020 в Беларуси богата событиями. Небывалая народная поддержка кандидатов оппозиции, заявления президента о готовящихся провокациях с российской стороны — все это приковывает внимание зарубежных экспертов и СМИ к этой европейской стране. Что думают о президентских выборах во Франции? На вопросы RFI ответил Ронан Эрвуэ, преподаватель социологии университета Бордо, научный работник центра сравнительной социологии и политологии Эмиля Дюркгейма, автор книги «Политическая этнография в Беларуси».

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RFI: Представляет ли Светлана Тихановская политическую угрозу для Лукашенко? Может ли она победить на выборах?

Ронан Эрвуэ: Светлана Тихановская пользуется некоторой популярностью, ей удалось собрать более 60 тысяч человек на митинге в Минске, 15 тысяч в Гродно. Это не очень большие цифры. Но по сравнению с выборами 2015 года, когда все прошло относительно спокойно, потому что этому предшествовали события в Донбассе, сейчас все происходит по-другому. Особенность этих выборов в том, что Лукашенко противостоят три женщины, представляющие мужей, которые либо посажены за решетку, либо в изгнании, поскольку опасаются за свою безопасность.

Официальные опросы общественного мнения дают 72% голосов Лукашенко. Можно ли доверять этим опросам?

В любой стране очень трудно делать прогнозы, основываясь на опросах, и особенно в Беларуси. Очень трудно предположить, каковы будут результаты, зная, что на всех предыдущих выборах были фальсификации. Мы не знаем размах этих фальсификаций, мы не знаем, сколько людей примут участие в голосовании, и не знаем, насколько тяжелыми будут репрессии. Но мы заем, что Лукашенко пытается оказать давление, арестовав российских наемников. Он пугает российским вмешательством и объясняет свои действия желанием защитить государство. Существует множество различных гипотез, все, что происходит в Беларуси — очень интересно. Но за несколько дней до выборов невозможно ничего предугадать.

Видя недовольство людей на улице, не рискует ли Лукашенко, выдвигая свою кандидатуру шестой раз подряд?

Новое для этих выборов в том, что репрессии начались еще до выборов. В 2015 все прошло относительно спокойно, в 2010 сильные репрессии после голосования начались с первого вечера и длились несколько месяцев. В подобных авторитарных режимах трудно прогнозировать, все зависит от того, сколько людей выйдет на улицы, как отреагирует полиция. Во всяком случае, эти выборы показали, что в Беларуси есть новые голоса, новые методы протеста, новые политические методы.

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