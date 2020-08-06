TikTok откроет в Ирландии свой первый центр обработки данных на территории Европы

Предполагается, что дата-центр в Ирландии заработает к 2022 году, там будут обрабатывать данные всех пользователей из стран Европы

Компания ByteDance, владеющая сервисом для создания и публикации коротких видеороликов TikTok, объявила о намерении создать свой первый центр обработки данных на территории Европы — в Ирландии. С таким заявлением в четверг, 6 июля, выступила пресс-служба IT-холдинга.

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До настоящего времени данные компании хранились на американских серверах.

Предполагается, что дата-центр в Ирландии заработает к 2022 году, там будут обрабатывать данные всех пользователей из стран Европы. Запуск центра принесет в бюджет Ирландии почти 420 млн евро. Он также позволит создать новые рабочие места. Как сообщает The Irish Times, в последние месяцы в ByteDance рассматривали возможность открытия европейского офиса в Дублине.

TikTok — одно из самых скачиваемых приложений за последнее время и преодолело в апреле порог в 2 млрд загрузок. В ByteDance полагают, что открытие центра обработки данных в Европе поможет приложению завоевать доверие европейских пользователей. В июне Европейский совет по защите данных инициировал в отношении TikTok расследование, чтобы установить, как обрабатывается и хранится информация, доступная приложению.

Главными критиками китайского приложения остаются США. 3 августа президент Дональд Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября. Как заявил политик журналистам, в случае, если за 45 дней Microsoft «или еще кто-нибудь» не купит сервис, его работа будет заблокирована на территории США. Представитель китайского МИД назвал требование Трампа «простым запугиванием», идущим вразрез с принципами рыночной экономики и ВТО. Однако позднее стало известно, что Microsoft и в самом деле ведет с китайским холдингом переговоры.

Ранее президент США уже угрожал заблокировать TikTok. Как сообщало агентство Reuters, в администрации президента считают, что сервис может собирать личные данные американцев и представлять угрозу национальной безопасности.

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