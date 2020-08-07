В Минске осудили диджеев, поставивших песню «Перемен» на официальном мероприятии

В Минске в пятницу, 7 августа, прошли суды над Владиславом Соколовским и Кириллом Галановым — звукооператорами, которые накануне поставили песню «Перемен» на провластном митинге. Оба получили по 10 суток ареста.

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Как сообщила «Медиазона», дела по административным обвинениям в адрес Соколовского и Галанова рассматривались в суде Центрального района Минска. Обоим вменили правонарушения по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП Республики Беларусь (неповиновение требованию должностного лица).

В суде Центрального района Минска началось заседание по административному делу звукооператора, включившего вчера "Перемен" Цоя. Мы вёдём онлайн.https://t.co/LJc2s0ivBr — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 7, 2020

Первым приговор огласили Кириллу Галанову — 10 суток ареста: пять — по статье 17.1 и пять по ст. 23.4.

Владиславу Соколовскому дали 8 суток за хулиганство, еще 6 суток за неповиновение, но путём частичного сложения наказаний он также приговорен к аресту на 10 суток.

Как сообщило «Еврорадио», в суде присутствовала Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской.

Накануне, 6 августа, Галанов и Соколовский включили на официальном мероприятии песню «Перемен» (более точное название — «Хочу перемен») группы «Кино».

Это произошло в Минске, в Киевском сквере, на семейном фестивале «Калейдоскоп творчества», в ходе которого отмечался государственный День открытых дверей учреждений дополнительного образования. В этот же день минские власти сорвали митинг-концерт оппозиционного кандидата Светланы Тихановской в парке Дружбы народов, после чего кандидат в президенты объявила, что придет в Киевский сквер.

Как уточняет «Еврорадио», «Перемен» диджеи «потребовали» во время выступления баяниста Виталия Воронко, ранее прославившегося песней «Батька», посвященной Александру Лукашенко.

Оба, Соколовский и Галанов, работают звукооператорами во Дворце детей и молодежи.

Вскоре после того, как диджеи поставили песню «Хочу перемен», они исчезли, и некоторое время не выходили на связь. Родственник Галанова обратился в милицию с заявлением о пропаже человека. Позднее стало известно, что их задержали.

Одна из свидетельниц, Карина Ласковец, которую в тот же день тоже доставили в Центральное РУВД Минска, рассказала порталу TUT.by о том, что видела, как Соколовского и Галанова доставили в это же отделение, и заявила, что те «казались избитыми».

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