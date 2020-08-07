«Если будем тонуть, утонем все»: как Лукашенко готовит общество к президентским выборам

В Беларуси в воскресенье, 9 августа, пройдут выборы президента страны. Действующий глава государства Александр Лукашенко подошел к ним с рекордно низкими рейтингами, а независимые эксперты уверены, что при честном подсчете голосов он не смог бы одержать победу в голосовании. Политологи рассказали Русской службе RFI, как Лукашенко подготовил общество и элиты к выборам, почему ему не удалось подавить протест и могут ли события в стране пойти по тому же сценарию, что в Украине в 2014 году.

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Дмитрий Болкунец: Речь Александра Лукашенко — это такое обращение полководца перед решающей битвой. Во время выступления не было никаких аплодисментов — это впервые, когда президент обращается с таким посланием, никто не хлопает. Хлопали только в конце, когда он покинул сцену со слезами на глазах.

В этом заявлении не было никакой программной речи на пятилетку. Он говорил, как удержаться в ближайшую неделю. Это его главная задача, к которой он обращался в первую очередь к элитам. Во вторую — к России, а в третью — к Западу. Он хотел посмотреть элитам в глаза, донести до общества, что если мы сейчас не выстоим, то страна рухнет, вы все потеряете работу, будет переворот, как на Украине, еще хуже.

Нет сомнений, что Центральная избирательная комиссия после закрытия участков опубликует данные, согласно которым Лукашенко набрал около 90%, а может и больше. Вопрос в том, как на это отреагирует белорусское общество, готовы ли граждане будут смириться с победой Лукашенко. По разным оценкам, его рейтинг гораздо, в разы меньше. Ведь не случайно появился мэм «Саша 3%», и Лукашенко трижды его опровергал. Он говорил, что неужели вы верите, что у президента рейтинг 3%? Но есть нюанс — президент, у которого есть высокий рейтинг, никогда не станет такие истории обсуждать. А он вынужден был это делать. Это говорит о том, что он знает свой реальный рейтинг в стране.

Меры, которые Лукашенко принял в отношении недопуска двух сильных кандидатов, показывают его страх проиграть выборы. А его речь — это тоже попытка доказать в том числе тем, кто считает голоса: «Не дергайтесь, ребята. Я все контролирую. А если мы будем тонуть, то все утонем».

Поражение свое Лукашенко никогда не признает. Это человек, который всегда хочет быть первым. У него жесткая хватка, он все-таки 26 лет у власти. Опыт — колоссальный, в том числе и по нейтрализации сильных соперников. Он будет биться до последнего.

То, что будет происходить в Беларуси 9 – 10 августа (сразу после выборов — RFI), феноменально для страны. Произошла переоценка ценностей в обществе, возник тренд на перемены. Люди, а особенно молодое поколение, которое выросло после распада СССР, хотели бы серьезной трансформации. Лукашенко реформ не проводит и к ним не готов.

История с боевиками появилась еще и потому, что Лукашенко боится санкций со стороны Европы и других стран. Такой вопрос серьезно обсуждается. Если будет разгон, то они будут введены. В случае такого сценария Лукашенко скажет, что он не своих разгонял, а тех, кто приехал из России.

Думаю, что Лукашенко после выборов начнет репрессии в стране. Об этом он уже сказал, заявив, что разберется со всеми, кто ему противодействовал. Будет политика закручивания гаек.

Андрей Елисеев: Лукашенко имел шанс сделать свое обращение более выигрышным. Он мог сказать, что понимает недовольство людей, признать ошибки. Пообещать долгожданных реформ после выборов — к примеру, изменений в Конституции, которые бы дали больше полномочий законодательной власти. Но этого сделано не было — обращение получилось в стиле «Я все делал правильно, а вы сами виноваты, власть никому не отдадим».

Если бы в Беларуси были бы честные и справедливые выборы, то у Лукашенко были бы все шансы проиграть. Но он контролирует всю избирательную систему и судебные органы власти. Поэтому каких-то сигналов того, что вдруг вся цепочка избирательных комиссий посчитает голоса так, как они были поданы, нет.

Лукашенко был уверен, что после того, как он посадил двух самых популярных кандидатов — Сергея Тихановского и Виктора Бабарико — ему удалось запугать население. Что у Светланы не будет большой поддержки. Это соответствует его системе ценностей, он неоднократно говорил, что за женщину в Беларуси не проголосуют. Лукашенко и его администрация были уверены в том, что они просто посмеются по поводу Светланы. Но в реальности произошло совсем другое.

Слово «Майдан» не очень уместно в ситуации Беларуси. Если мы говорим про события 2014 года, то украинский протест начался не в связи с президентскими выборами. Янукович был на то время президентом с низкой легитимностью, но он был избран легально. В Беларуси сейчас просто требуют посчитать голоса и не репрессировать кандидатов. Речь не идет о восстании против легального президента! Но власть отказывает в требовании провести честные выборы — международных наблюдателей не будет, а местных аккредитовывают по минимуму. Это спровоцирует недовольство населения: протестные акции наверняка продлятся и в день выборов, и в следующие недели.

Проблема в том, что в Беларуси все органы власти подконтрольны Лукашенко, и механизм транзита власти отсутствует. Лукашенко не готов играть в честную игру.

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