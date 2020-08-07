Импровизации накануне выборов — стихийная акция в поддержку соперницы Лукашенко

Власти сорвали последний перед выборами большой митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской, но несколько тысяч сторонников коалиции штабов пришли вечером 6 августа в Киевский сквер Минска. Несанкционированное включение «Перемен» Цоя — гвоздь программы стихийной акции.

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Коалиция штабов кандидата в президенты Светланы Тихановской, незарегистрированных кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не смогла отстоять право на большой митинг-концерт 6 августа в минском парке Дружбы народов. По расчетам коалиции, финальный митинг должен был превзойти эффектную встречу кандидата со сторонниками, которая прошла в этом же парке 30 июля — тогда, по оценкам правозащитников, Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало (штаб Валерия Цепкало) и Марию Колесникову (штаб арестованного Виктора Бабарико) пришло поддержать 63 000 человек.

О своем участии в митинге 6 августа заявили топовые белорусские группы Volski, «J: Морс», Nizkiz, «Крама». Штаб Тихановской уведомил власти о мероприятии почти месяц назад — 14 июля, в день регистрации кандидатов в президенты. Но у администрации Советского района Минска на парк Дружбы народов появились свои планы — на всю предвыборную неделю. 6 августа в парке праздновали День железнодорожных войск (упраздненных в 2006 году, сейчас в Беларуси есть транспортные войска — не железнодорожные), в другие дни предлагалось послушать классическую музыку.

Стихийная акция в поддержку Светланы Тихановской в Минске 6 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Жалобы штабов не возымели действия на городские власти — проведение митинга «не представляется возможным». Коалиция была предупреждена «об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий» посредством задержания «для разговора» Марии Мороз, главы штаба Тихановской.

Все остальные площадки, определенные властями под агитационные мероприятия кандидатов, также оказались заняты мероприятиями, организованными властями. Штаб принял решение «не провоцировать людей», отказался от митинга, Тихановская, Колесникова и Цепкало решили посетить в качестве участников «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» в Киевском сквере. «Как матерям, им очень интересна эта тема — дополнительное образование», — пояснили RFI такое решение в коалиции.

Несколько тысяч, Цой и два задержания

Если в парке Дружбы народов показательные выступления военных, соревнования и солдатская каша под патриотические песни привлекли не слишком много зрителей и гурманов, то к кинотеатру «Киев» с 17.00 шли сотни людей. Милиция, ОМОН, внутренние войска тоже были здесь, как и автозаки в окрестностях. Большая часть людей не проходила за ограждение, где желающих узнать о допобразовании развлекали «Песняры», люди скандировали «Света!», «Жыве Беларусь!», машины поддерживали сигналами.

Стихийная акция в поддержку Светланы Тихановской в Минске 6 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

В 19.00, вместо аккордеониста Виталия Воронко, записавшего песню поддержки «Батька», из аппаратуры официального мероприятия зазвучала «Перемен» Виктора Цоя. На пару минут — сотрудники городской администрации вырвали провода, омоновцы оттеснили людей с площадки под крики «Света!» и «Перемен!». Как стало известно позже, звукорежиссеры из Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов задержаны милицией.

Лидеры коалиции посетили мероприятие поодиночке. Кандидат Светлана Тихановская не дошла пару сотен метров до площадки — охрана настояла на возвращении в машину из-за возможных провокаций, Мария Колесникова в окружении сторонников прошла по периметру площадки, внутрь ее не пустила милиция. «Мы сегодня не проводим мероприятий. Пожалуйста, мирно разойдитесь! Спасибо, я всех вас люблю», — попрощалась Колесникова. Последней в Киевском сквере появилась Вероника Цепкало. Она призвала голосовать 9 августа за Тихановскую: «Это наш билет в новую Беларусь!» Люди стали расходиться без принуждения и задержаний.

Стихийная акция в поддержку Светланы Тихановской в Минске 6 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Но за пределами столицы счет задержаний ежедневно растет. Так, в Гомеле и Мозыре 6 августа, как сообщает агентство БелаПАН, задержано около 10 активистов сообщества «Страна для жизни», создатель которого блогер Сергей Тихановский находится под следствием в СИЗО, он обвиняется в подготовке массовых беспорядков. Представители сообщества стали волонтерами и координаторами штаба Светланы Тихановской в регионах. Правозащитный центр «Вясна» сообщает о задержаниях в почти двух десятках городах страны активистов и наблюдателей на досрочном голосовании, которое началось 4 августа.

Стихийная акция в поддержку Светланы Тихановской в Минске 6 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Шестые выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. В этом году Центризбирком не организовывает круглосуточный пресс-центр «из-за эпидемиологической ситуации», результаты голосования будут объявлены на утренней пресс-конференции 10 августа.

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