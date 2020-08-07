Поп-звезды массово отказались от концертов в поддержку Лукашенко

Певец Леонид Агутин объявил в своем Instagram аккаунте, что не приедет в Беларусь.

Серия концертов «За Беларусь!» планировалась в Минске и областных городах 8 августа — за день до выборов президента. После обращений и уговоров фанатов в соцсетях Лепс, Агутин, RASA, Tyga отказались от участия в белорусских концертах в это время. Haddaway вообще не знал о своем визите в Гомель.

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Анонсированные властями концерты «За Беларусь» отменяются один за одним — хэдлайнеры отказываются выступать в политически мотивированных мероприятиях. Надо признать, многие и не знали, что 8 августа в Беларуси — это «день тишины» накануне шестых выборов президента. Бесплатные концерты, как сообщалось официально, состоятся в рамках акции прогосударственной федерации профосоюзов «Мы — вместе!» О политической подоплеке мероприятий поп-звезд известили поклонники через соцсети. С некоторыми пришлось вести полемику. Так, Леонид Агутин в Facebook объяснял поклонникам, что «я никого не агитирую и ни к чему не призываю», «хочу выступить перед гражданами Беларуси, потому что люблю и скучаю», «к черту политику, а ваш выбор на следующий день может быть только вашим». Но через несколько часов Агутин там же сообщил: «Народ, все, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет».

Группа Rasa в Instagram: «Мы отказались от выступления в Беларуси 8 числа. Спасибо за то, что предупредили нас».

Фото из Инстаграм-аккаунта RASA © https://www.instagram.com/vitya.rasa/

Вечером 6 августа на официальной странице украинского «Евровидения» появилось сообщение, что 8 августа в Бобруйске не будет выступать Тина Кароль.

Скриншот из аккаунта @eurovisionua © https://t.me/eurovisionua

Стас Пьеха пообещал приехать к белорусским поклонникам осенью.

Григорий Лепс: «Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет».

Джаро и Ханза: «Друзья, директ разрывается от ваших сообщений. Уверяю вас, восьмого нас не будет в Минске».

Группа «Кар-Мэн» не едет в Могилев «из-за ситуации, которая сложилась в городе Минск вокруг концертов 8 августа».

Певица Юлианна Караулова сослалась на коронавирус.

Не приедут в Минск группа «Краски», Александр Панайотов, отказались выступать и белорусский исполнитель Мэвл.

Правозащитная организация Human Rights Foundation обратилась к хедлайнеру минского концерта американскому рэперу Tyga, объяснив что мероприятие «организовано и финансируется белорусской диктатурой во главе с Александром Лукашенко». Tyga ответил в Instagram: «Я очень хотел выступить в Минске для моих поклонников в Беларуси (…) Мое выступление не было политически мотивированным, чтобы избежать любого конфликта с выборами в Беларуси, я не буду выступать 8 августа в Минске».

Рэпер Saint Jhn также отказался от поездки в Беларусь.

А популярный в 90-х Haddaway и вовсе не знал о своем выступлении в Гомеле. «Пожалуйста, расскажите другим, что там меня не будет», «Это безумие! Я не сделаю этого», «Я не соглашался ни на какой концерт там!» — отвечал Haddaway поклонникам в Instagram.

Пока о своем решении не сообщили Владимир Пресняков (поклонники настойчиво напоминают ему о жене-белоруске), «Дискотека Авария», «Boney M».

Афиши исчезают с официальных страниц обл- и горисполкомов, госСМИ информируют о переносе концертов на неизвестную пока дату.

Уважаемые гомельчане!﻿ Как сообщили в Гомельском городском исполнительном комитете, запланированный концерт на 8 августа на площадке у Ледового дворца переносится. Publiée par Гомельские ведомости sur Vendredi 7 août 2020

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