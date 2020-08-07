Страны ЕС и Веймарского треугольника призвали Минск воздержаться от насилия

В преддверии президентских выборов в Беларуси, намеченных на воскресенье, 9 августа, представители Европейского союза призвали власти воздержаться от применения силы в отношении протестующих и гарантировать соблюдение политических прав кандидатов.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил в пятницу, 7 августа, с заявлением, в котором призвал «воздерживаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных протестующих, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам» в Беларуси. Он также отметил, что за время избирательной кампании белорусские граждане показали «беспрецедентную политическую мобилизацию», и подчеркнул, что на уважении прав человека и демократических принципов основывается политика ЕС в отношении Беларуси.

Совместное заявление выпустили и министры иностранных дел Франции, Германии и Польши. Они выразили обеспокоенность сообщениями о нарушениях в ходе уже запущенного досрочного голосования и тем фактом, что представители международных организаций, таких как ОБСЕ и ПАСЕ, не были допущены к наблюдению за выборами. Они также выступили за открытый общественный диалог в Беларуси и призвали освободить заключенных, задержанных по политическим мотивам.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, провел совещание «по обеспечению безопасности избирательной кампании». На нем он заявил, что в отношении страны «идет гибридная война», но кто именно ее ведет, глава государства не уточнил. Он также подчеркнул, что цель многих задержанных в ходе протестных акций заключалась в том, чтобы «дестабилизировать обстановку в стране».

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