Самолет из Франции прибыл в Осло через минуту после введения карантина

158 пассажиров самолета скандинавской компании SAS рейса Ницца-Осло, который приземлился в столице Норвегии через минуту после того, как Норвегия перевела Францию «в красную зону» опасности заражения коронавирусом, должны будут соблюдать десятидневный карантин. Об этом в субботу, 8 августа, объявило Министерство иностранных дел Норвегии.

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Согласно оценкам аэропорта Осло и SAS, рейс SK4700 приземлился ровно в полночь. Согласно специализированному сайту FlightRadar24, самолет SAS Boeing 737 приземлился на взлетно-посадочной полосе Осло в полночь (22:01 по Гринвичу), на девять минут раньше запланированного срока.

«Переход в красную зону был объявлен с полуночи, так что сел самолет ровно в полночь или минутой позже, пассажиры должны будут оставаться в карантине», — пояснила Элизабет Йохансен, представитель норвежского министерства здравоохранения. По ее словам, пассажиры смогут проходить карантин дома и не обязаны оставаться в гостинице в аэропорту.

Властям Норвегии потребовалось несколько часов, чтобы принять это решение. По данным норвежской ежедневной газеты Dagbladet, пассажиры аплодировали, когда пилот сказал им, что приземлился в полночь.

В четверг, 5 августа, Норвегия объявила, что переводит в «красную зону» Францию, а также Швейцарию, Монако и Чехию, так как индекс заражения в этих странах превысил установленный Норвегией порог в 20 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение последних двух недель.

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в самой Норвегии индекс заражения также утроился за последнее время и составляет в настоящий момент 7/100 000.

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