ЦИК Беларуси: досрочно проголосовали уже более 30% избирателей

Основной день голосования в Беларуси пройдет 9 августа. На пост президента Беларуси претендуют пять человек.

В Беларуси за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах явка избирателей составила 32,24%. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает ЦИК республики. Общественная платформа наблюдателей «Честные люди» считает, что данные о явке являются завышенными.

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По данным белорусского Центризбиркома, активнее всего в досрочном голосовании участвуют жители Гомельской области, а самая низкая явка —в Минске. Как пишет интернет-издание Tut.by, на тех участках, где работают наблюдатели, реальное число пришедших проголосовать в полтора раза отличается от списков комиссий.

Накануне, в пятницу, 7 августа, в Минске прошел велопробег солидарности с арестованными звукооператорами, включившими песню группы КИНО «Перемен!». Акция закончилась новыми задержаниями. Правозащитный центр «Весна» сообщает о шести задержанных. В МВД объяснили это нарушениями правил дорожной безопасности.

Председатель центра «Весна» Алесь Беляцкий и вице-президент Международной федерации за права человека FIDH Валентин Стефанович выступили с призывом к сотрудникам сил правопорядка не применять силу в отношении участников мирных собраний и не выполнять «незаконные преступные приказы властей». Граждан правозащитники призвали не поддаваться на провокации и придерживаться акций мирного характера.

Основной день голосования в Беларуси пройдет 9 августа. На пост президента Беларуси претендуют пять человек: претендующий на шестой срок действующий глава государства Александр Лукашенко, представительница объединенной оппозиции Светлана Тихановская, а также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

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