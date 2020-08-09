Беларусь: Светлана Тихановская обжалует результаты выборов

Светлана Тихановская собирается обжаловать результаты президентских выборов в Беларуси. Вечером в Минске состоялась пресс-конференция Объединенного штаба Тихановской, на которой кандидат поставила под вопрос предварительные результаты голосования, сообщает корреспондент RFI в белорусской столице.

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Тихановская сообщила, что в распоряжении Объеденного штаба оказалось несколько итоговых протоколов подсчета голосов избирателей с не менее десяти участков, свидетельствующих о ее победе. Платформа «Голос», которая вела независимый подсчет голосов онлайн, оценила победу Тихановской в 80%. Однако согласно экзитполам про-государственной соцслужбы Экоом, именно такой результат, 80%, набрал действующий президент.

Светлана Тихановская сообщила, что в понедельник после официального объявления итогов голосования ее штаб намеревается обжаловать итоги выборов «мирным путем».

Столкновения на проспекте Победителей

Во время пресс-конференции стало известно о столкновениях у стелы «Минск город-герой», где милиция применила свето-шумовые гранаты. Столкновения с экипированными в спецснаряжение ОМОНовцами в районе проспекта Победителей продолжились вечером.

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