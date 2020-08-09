В Беларуси проходят президентские выборы

В Беларуси в воскресенье, 8 августа, проходит основной день голосования на президентских выборах.

В Беларуси в воскресенье, 8 августа, проходит основной день голосования на президентских выборах. В досрочном голосовании, которое началось еще 4 августа, приняли участие более трети избирателей. На пост главы государства претендует пять кандидатов, в том числе и Александр Лукашенко, который пытается переизбраться уже на шестой президентский срок. Предвыборная кампания была отмечена мобилизацией оппозиционно настроенных граждан, а также массовыми арестами кандидатов и участников протестных акций.

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Кампания

В списках избирателей — 6 844 932 человека. Это шестые президентские выборы в истории Беларуси. Первые в 1994 году выиграл депутат Верховного совета Александр Лукашенко. Последующие (в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах) также оставались за ним — международное сообщество не признало их честными и отвечающими демократическим стандартам.

Досрочное голосование длилось с 4 по 8 августа. Центризбирком информирует о рекордных достижениях — на утро 7 августа явка избирателей составила 32,24%. Правозащитники в свою очередь заявляют о рекордном количестве нарушений и завышении явки.

На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев — сопредседатель общественного объединения «Говори правду; Анна Канопацкая — бывший депутат Палаты представителей Национального собрания; Александр Лукашенко — действующий глава государства, Светлана Тихановская — жена блогера и политзаключенного Сергея Тихановского; Сергей Черечень — председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада».

В тюрьме под следствием находятся два человека, планировавшие участвовать в президентских выборах: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и популярный блогер Сергей Тихановский. Еще один незарегистрированный кандидат, дипломат и создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь. Дети Светланы Тихановской также вывезены за пределы страны.

На этих выборах отсутствуют западные наблюдатели, причина — белорусские власти вовремя не направили приглашение.

Политзаключенные

За время этой кампании в Беларуси появилось более двух десятков политических заключенных, власти при подавлении акций солидарности или несогласия действуют крайне жестко, отмечают правозащитники. Только в июле 91 человек наказан административными арестами, суммарная продолжительность которых составляет 1154 суток. Применяются и денежные штрафы.

В связи с возможными акциями протеста в городах Беларуси в ближайшие дни белорусские правозащитники обратились к властям и правоохранительным органам, кандидатам в президенты и гражданам с призывом к сдержанности и неприменению насилия. В совместном заявлении правозащитных организаций (elections2020.spring96.org) отмечается, что право на свободу мирных собраний наряду с правом на участие в управлении своей страной является одним из основных прав человека.

«Одновременно мы призываем органы охраны правопорядка защищать участников мирного собрания от любого лица или группы лиц (в том числе от возможных провокаторов), которые могут попытаться каким-либо способом сорвать данное собрание, затруднить его проведение или превратить его в массовые беспорядки», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что «органы охраны правопорядка не должны допустить ситуацию декабря 2010 года, когда незаконные действия отдельных участников мирного собрания, которые не были вовремя пресечены органами правопорядка, привели к непропорциональным действиям сотрудников милиции по разгону всего мирного собрания, к применению физической силы и спецсредств к его участникам, массовым арестам».

Кандидаты

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, а именно в ее поддержку в стране проходили наиболее массовые акции, призвала сторонников «вместе мирно и в рамках закона отстоять свое право выбора на выборах главы государства». В своем видеообращении она напомнила о событиях вечера 7 августа в Минске, когда ОМОН и военные задерживали велосипедистов в ходе пробега солидарности.

«Мы просим власть опомниться, взглянуть на календарь — сейчас 2020 год, а не Средневековье. Такие методы борьбы с теми, кто не согласен, не то что неприемлемы — они за гранью. Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы. Мы просим их помнить, что белорусы ценят и уважают их, что для белорусов люди в форме — это защитники, а не угроза их безопасности и жизни», — говорит в своем обращении Тихановская.

Александр Лукашенко 8 августа посещал хозяйства Минского района. По его мнению, первостепенное внимание аграриев должно быть приковано к уборочной кампании. «Потерять такой урожай ради какой-то политики. […] Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян», — заявил президент и кандидат Лукашенко.

8 августа в Минске была задержана руководитель штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз. Сейчас она находится в столичном центре изоляции правонарушителей. Поздно вечером 8 августа также была задержана соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Через некоторое время Колесникову отпустили, милиция пояснила, что задержали по ошибке.

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