В Великобритании обеспокоены ростом попыток нелегального пересечения Ла-Манша

Правительство Великобритании намерено найти причины резкого роста попыток мигрантов перебраться на лодках через Ла-Манш из Франции в Великобританию. Лодон намеревается усилить взаимодействие с Францией и французскими службами берегового патрулирования с тем, чтобы сделать «невозможным» незаконное пересечение Ла-Манша.

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назначила в это воскресенье специального уполномоченного по вопросам противодействия попыткам незаконного пересечения Ла-Манша, бывшего морского офицера Дэна О’Макони. Дэн О’Макони будет «работать в тесном сотрудничестве с французами» и нести «главную ответственность за непроходимость пролива для малых судов», сообщили в МВД Великобритании.

По данным BBC, около 300 лодок сумели с начала года пересечь Ла-Манш, и около четырех тысяч мигрантов высадились на английском побережье.

В последнее время в связи с благоприятными погодными условиями число попыток пересечения границы между Францией и Великобританией значительно возросло, отмечает AFP. Более 500 мигрантов перебрались с французского на английское побережье через Ла-Манш всего за три последних дня.

Франция со своей стороны заявляет, что с января по июль 2020 года количество предотвращенных пересечений Ла-Манша увеличилось более чем в пять раз по сравнению с тем же периодом 2019 года, а в дюнах было обнаружено в четыре раза больше лодок и оборудования, чем в прошлом году.

В прошлом месяце было создано «франко-британское разведывательное подразделение» по борьбе с лицами, осуществляющими незаконный перевоз мигрантов, напомнили в МВД Франции.

Воскресное издание Sunday Telegraph опубликовало 9 августа статью, в которой пишет, что Франция потребовала от Великобритании сумму в 30 миллионов фунтов (33,2 млн евро) для организации контроля на всем протяжении побережья Ламанша. Sunday Telegraph со ссылкой на источник в британском МИДе утверждает, что окончательное решение британским правительством пока не принято.

Французский МИД пока никак не прокомментировал эту информацию, сообщив только, что «на будущей неделе Франция и Великобритания обсудят вопрос усиления двухсторонней борьбы против незаконного пересечения Ла-Манша». Во вторник во Франции ожидается с визитом Министр по делам иммиграции Великобритании Крис Филип.

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