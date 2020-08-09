Задержания и столкновения с ОМОНом в Минске и других городах Беларуси. Хроника

В центре Минска на площади Победы начались столкновения с полицией и задержания участников протестных акций

В центре Минска на площади Победы начались столкновения с полицией и задержания участников протестных акций. Об этом в воскресенье вечером, 9 августа, сообщают корреспонденты агентств ТАСС и РИА «Новости».

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Вечером после закрытия участков для голосования на президентских выборах многие граждане остались у избирательных участков, чтобы дождаться итоговых протоколов с результатами голосования.

Интернет-издание Tut.by также сообщает о стычках с силовиками и жестких задержаниях. Люди кричат: «Уходи!», «Наш дом — Беларусь!». Милиция требует от собравшихся покинуть улицы. «МБХ медиа» сообщает, что в Минске отключили городское освещение.

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

В Минске более тысячи людей собрались у стелы «Минск — город-герой». У стелы силовики готовятся к массовому разгону. Сюда прибыл ОМОН, экипированный шлемами, жилетами и прочими спецсредствами. Протестующие также прибывают и держатся в цепи, сообщает «Белорусский партизан».

Как сообщает сайт Хартия’97 со ссылкой на своих читателей, в Минске люди массово выходят на улицы. Часть людей стоит у Дворца спорта на проспекте Победителей, тысячи протестующих собрались на улице Немига, а также в других местах в центре города. Их поддерживают проезжающие автомобилисты.

Telegram-канал Nexta публикует видео из Бреста, где на центральные улицы вышли тысячи жителей города. Против колонны протестующих у ЦУМа применили слезоточивый газ, задержали два человека. Люди хлопают и скандируют «Жыве Беларусь!» и «Отпускай!».

В белорусских Telegram-каналах сообщается также, что люди выходят на площади в Могилеве, Гродно, Жодино, Бобруйске, Барановичах, Новополоцке.

«МБХ медиа» сообщает со ссылкой на своего корреспондента, что на проспекте Победителей собрались примерно пять тысяч протестующих. В толпу людей въехал автозак, есть пострадавшие, сообщает корреспондент издания.

❗️Автозак въехал в толпу в Минске намеренно в спины протестующих. Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики. Об этом сообщает корреспондент МБХ медиаhttps://t.co/sZVLb0ugql — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 9, 2020

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