Глава ЦИК Беларуси назвала «фальшивками» данные экзитполов в соцсетях

Кандидат в президенты Светлана Тихановская голосует на избирательном участке в Минске, 9 августа 2020 г.

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала «фальшивками» данные об экзитполах на президентских выборах, которые опубликовали белорусские Telegram-каналы. Накануне и в день голосования несколько белорусских аккаунтов в соцсети опубликовали данные, по которым альтернативный кандидат Светлана Тихановская намного опережает действующего президента Александра Лукашенко.

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«Еxit poll проводится только в день выборов, то есть сегодня, так сложилось и принято. Поэтому все то, что навязывают избирателям как опросы, — это обыкновенная фальшивка», — цитирует Лидию Ермошину агентство BELTA.

Публикация о данных опроса на выходе с участков во время предварительного голосования появилась 7 августа в аккаунте «Белорусский партизан». Согласно этой публикации, Александр Лукашенко набирает 16,1 % голосов, альтернативный кандидат Светлана Тихановская — 64,9 %. Опрос был проведен 6 августа и включал ответы 15450 человек на выходе из избирательных участков, указывается в публикации.

В день голосования другой аккаунт в Telegram, «Современная Беларусь», привел схожие данные, помеченные 9 августа на основе опроса 58500 человек.

Проверить данные опросов в стране, где отсутствует социология, признанная профессиональным сообществом, не представляется возможным.

Помимо этого, белорусские каналы дают рекомендации гражданам на день голосования.

«Современная Беларусь» призывает избирателей к бдительности и проверке бюллетеней, так как «людям с белыми браслетами» раздают бюллетени только с одной подписью с обратной стороны или точкой около имени Лукашенко. И то, и другое делает бюллетень недействительным. Такое нарушение, в частности, заметил тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский.

Как сообщила пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина, на утро 9 августа задержаны: начальник штаба, доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук получил 15 суток, доверенное лицо в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, доверенное лицо в Гродно Павел Мельковский был осужден на 5 суток, его машина со 100 тысячами листовок изъята. Задержанного вчера члена команды Антона Сташевского перевели в Следственный комитет.

Телеграмм-канал «Современная Беларусь» пишет также, что «в Минск в составе организованной колонны в сопровождении ГАИ идут танки».

В Минске задержаны корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. «Дождь» приводит ссылку на телеграм-канал Nexta Live, который публикует видео задержания журналистов.

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