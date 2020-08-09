«Офицеры, я знаю, что вы можете это сделать»: Тихановская призвала остановить насилие

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская связалась с редакцией TUT.by и обратилась к силовикам и своим избирателям с призывом остановить насилие.

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«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия», — заявила Тихановская.

«Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — добавила она.

Тихановская также выразила надежду, что «белорусы проснутся завтра уже в новой стране», и что «завтра будут только хорошие новости».

После закрытия избирательных участков тысячи человек вышли на акции протеста в разных городах Беларуси. В Минске полиция применила к протестующим резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы сообщается о нескольких раненых. Из разных городов приходят сообщения о том, что силовики якобы отказываются разнять демонстрации.

По данным платформы «Голос», которая вела независимый подсчет голосов в интернете, Тихановская победила с примерно 80% голосов. Однако, по предварительным данным ЦИК, столько голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Светлана Тихановская намерена обжаловать объявленные результаты выборов.

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