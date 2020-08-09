Тихановская ожидает честных выборов, Цепкало уехала из Беларуси

На президентских выборах в Беларуси главный конкурент действующего президента, кандидат Светлана Тихановская надеется, что власть не повторит разгоны протестов, подобные Площади–2010.

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На участке в минском микрорайоне «Восток», где проголосовала Светлана Тихановская, ее встречало около двух сотен сторонников с криками «Света!» и «Молодец!».

Общение с журналистами по настоянию охраны было недолгим. Светлана Тихановская сказала, что ожидает честных выборов: «Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича (Лукашенко), то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы. Я от всей души надеюсь, что все пройдет спокойно».

Поддержать кандидата на участок пришла Мария Колесникова, представительница штаба Виктора Бабарико. Третья соратница — Вероника Цепкало, глава штаба незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало — не появилась. По информации объединенного штаба, она покинула Беларусь, сейчас находится в Москве. «Сегодня после обеда Вероника Цепкало планировала голосовать на участке в Минске. Точной информации о происходящем пока нет у нас самих», — сообщили RFI в пресс-службе объединенного штаба. Тихановская также заявила, что не знает, где находится Вероника Цепкало.

Напомним, в конце июля Беларусь вместе с двумя сыновьями покинул супруг Вероники Валерий Цепкало. Сначала он поехал в Москву, затем посетил Киев, сейчас находится в Варшаве. Накануне выборов Цепкало обратился к лидерам 32 стран с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

На 14:00 9 августа явка на выборах президента составила 65,19 процента, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель главы Центризбиркома Вадим Ипатов.

«Значительные перебои» с интернетом по всей стране

В Минске весь день наблюдаются проблемы с интернетом, не открываются некоторые сайты, не работают популярные мессенджеры.

Независимая мониторинговая группа «За свободный интернет» Netblocks констатировала «значительные перебои» в общенациональном масштабе в Беларуси в день голосования.

ICYMI: #Belarus is in the midst of nation-scale internet disruption affecting fixed-line and cellular operators; chart shows progressive disconnection of various online platforms, with public DNS services first to go from midnight, then social media 📉



📰 https://t.co/JcBhvhgVcR pic.twitter.com/DfPOM87yOK — NetBlocks.org (@netblocks) August 9, 2020

То, что связь в день выборов будет блокирована по всему Минску, включая стационарные телефоны, накануне подтвердили «Московскому комсомольцу» в одной из компаний сотовой связи в белорусской столице.

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (cert.by) возлагает вину за проблемы с интернетом на внешних злоумышленников: «Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь 8.08.2020 около 22.00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET. Установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел Республики Беларусь (mvd.gov.by) Воздействие продолжилось и 9.08.2020».

Задержания журналистов и реакция властей

Въезжающие в Минск машины выборочно проверяет ГАИ, в отдалении находятся военные спецмашины с автоматчиками.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, в Минске «брутально задержаны журналисты российского телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Поклонский и оператор Николай Антипов». «На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут их на асфальт и увозят в неизвестном направлении», - говорится в сообщении. Журналистов задержали после их беседы с Марией Колесниковой.

Светлана Тихановская будет ожидать подведения итогов голосования в штабе коалиции, там же запланирована и пресс-конференция кандидата.

Александр Лукашенко сегодня на участке для голосования назвал цель своих противников — мелкобуржуазная революция в стране: «Ее (Тихановскую) используют, ясно, почему используют. И вот эта категория вот этих, я их называю — мелкие буржуа. Они хотят захватить власть в стране — цель. У нас огромный пласт государственной собственности — а собственность-то неплохая сейчас, производим хороший товар, — и сейчас эти посредники и ипэшники сидят и руки потирают: сейчас распилим, разделим — и мы будем при деле, и власть возьмем. Вот в чем суть».

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