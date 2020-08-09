Центр «Вясна»: В Беларуси в день выборов задержаны более 130 человек

По предварительным данным правозащитников, в Беларуси в день выборов задержаны не менее 130 человек

Вечером 8 августа, в ходе голосования и после выборов 9 августа, в Беларуси силовики задержали более 130 человек. Их имена фигурируют в списках, составленных правозащитным центром «Вясна». Официальных данных о задержанных пока нет.

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В Минске задержаны как минимум 57 человек. Большинство из них — наблюдатели. Среди задержанных также журналисты и избиратели. В других белорусских городах задержаны как минимум 77 человек.

Вероятно, задержанных больше: на данный момент ПЦ «Вясна» не располагает всеми их именами.

В общей сложности в ходе избирательной кампании, с 8 мая 2020 года, произведено более 1500 произвольных задержаний, сообщает «Вясна». По оценкам правозащитников, более 600 человек получили административные аресты и штрафы по политическим мотивам. В стране 23 новых политзаключенных.

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