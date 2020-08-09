ЦИК Беларуси объявил президентские выборы состоявшимися

Явка на президентских выборах в Беларуси превысила порог в 50%, необходимый для признания голосования состоявшимся

Явка на президентских выборах в Беларуси превысила порог в 50%, необходимый для признания голосования состоявшимся. Об этом объявила глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина.

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«Более 54% избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат», — сообщила Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1». При этом явка на досрочном голосовании составила 41,7%, что стало рекордом для выборов в Беларуси.

В день голосования власти усилили контроль на границах, ограничили работу интернета, задержали сотрудников оппозиционных штабов и пригрозили журналистам.

Как рассказал действующий глава государства Александр Лукашенко, пограничники отказали во въезде в страну 170 иностранным гражданам. По его словам, увеличено наблюдение на белорусско-российском участке границы.

Также президент и кандидат Лукашенко, общаясь с журналистами, выступил с предостережением к независимым журналистам, в частности упомянул интернет-издание TUT.BY и радио «Свобода». «Все ваши сторонники тутбаевцы, „Свободы“ и прочие, вы мордобоя хотели! Вы что хотите пытаться свергнуть власть, оскорбить? […] Ведите себя по закону», — цитирует Лукашенко издание.

С самого утра в день голосования жители разных городов Беларуси сообщают о перебоях в работе интернета. Телеграм-канал Onliner пишет, что у некоторых пользователей «не получается зайти на YouTube и Telegram, а также на популярные новостные порталы».

Тем временем штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской сообщил о задержании семи сотрудников. Как сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, на утро 9 августа задержаны начальник штаба, и еще не менее шести доверенных лиц. Двоих из них арестовали.

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