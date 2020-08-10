Беларусь: после ночи протестов с десятками пострадавших Лукашенко насчитали более 80% голосов

ЦИК Беларуси утром 10 августа сообщил предварительные результаты президентских выборов. Александр Лукашенко набирает более 80% голосов, Светлана Тихановская — более 10%. Стихийные акции протеста в Минске и других городах страны продолжались до утра, точных данных о количестве раненых в столкновениях с силовиками нет. Правозащитный центр «Вясна» сообщает об одном погибшем и о том, что в больницах Минска находятся десятки пострадавших. По всей стране, по далеко не полным данным, задержано не менее 200 человек.

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Глава ЦИК Лидия Ермошина в понедельник утром на брифинге сообщила предварительные итоги воскресных президентских выборов. Александру Лукашенко комиссия насчитала 80,23% голосов. Светлане Тихановской — 9,9%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

В понедельник днем ЦИК уточнил предварительные результаты: 80,08% — Лукашенко, 10,09% — Тихановская. В сторону уменьшения пересмотрены результаты голосования против всех — 4,6%.

Остальные кандидаты набрали от одного до двух процентов голосов: Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,15%, Андрей Дмитриев — 1,21%. Явка, по утверждению ЦИК, составила 84,23% ( в течение пяти дней досрочного голосования явка превысила рекордные для Беларуси 40% избирателей).

Минск, вечер 9 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Как сообщил корреспондент RFI в Минске, стихийные акции протеста в белорусской столице продолжались до утра. При разгоне акций силовики применяли спецсредства: свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Минск, вечер 9 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Правозащитный центр «Вясна» утром сообщил о находящихся в больницах Минска «десятках пострадавших» в ходе подавления протестов. «Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Пострадавшие также находятся в больнице скорой помощи и 6 больницах Минска», — сообщают правозащитники.

Минск, вечер 9 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

«Вясна» располагает данными об одном погибшем: «Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения с его спецтехникой на проспекте Победителей».

Минск, вечер 9 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

По данным правозащитного центра «Вясна» на 10 утра понедельника, в ходе подавления протестных акций по всей стране задержано 213 человек. Правозащитники имеют данные о 110 задержанных только в Минске (70 задержанных во время акций и 40 — на избирательных участках, это в основном наблюдатели). «Мы понимаем, что это далеко не полный список», — отмечают правозащитники.

Следственный комитет возбудил «уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел» в Минске и ряде регионов, сообщило официальное агентство БелТА о заявлении главы СК Ивана Носкевича. Дела возбуждены по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям статьи 293 УК. Наказания по статье предусмотрены до 8 и 15 лет лишения свободы. По словам Носкевича, в работе задействованы порядка 100 следователей.

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