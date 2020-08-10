Беларусь: Светлана Тихановская не признала итоги выборов и потребовала диалога с властями

Кандидат в президенты Светлана Тихановская считает, что победила на президентских выборах в Беларуси 9 августа. Коалиция штабов Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало готовится к долговременному протесту. «Мы будем доказывать свою победу законным способом», — заявила Светлана Тихановская в понедельник утром, 10 августа, на специальной пресс-конференции в Минске.

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Штаб коалиции не согласен с официальными предварительными результатами ЦИК, по которым Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, а Светлана Тихановская — 9,9%.

По информации представителя инициативы «Честные люди» Влада Сташкевича, в распоряжении штаба уже есть фотографии 85 итоговых протоколов избирательных комиссий Минска, согласно которым Светлана Тихановская набрала от 50 до 80% голосов.

«Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», — отметила соперница Лукашенко на пресс-конференции.

По информации Сташкевича, около 10 000 наблюдателей от инициативы «Честные люди» сообщают о массовых нарушениях во время досрочного голосования и в основной день выборов.

Светлана Тихановская назвала «преступлением» использование силы против мирных граждан в ночь с 9 на 10 августа: «Я надеюсь, что информация о погибших вчера ночью не подтвердится».

Светлана Тихановская и Мария Колесникова на пресс-конференции в Минске утром 10 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

По словам соратницы кандидата Марии Колесниковой, минувшей ночью — в разгар столкновений — объединенный штаб пытался связаться с администрацией президента и министром внутренних дел Караевым. «Им были переданы обращения с призывом прекратить силовые действия, но нам не ответили», — сказала Колесникова. По ее словам, штаб призывал и призывает власти перейти к переговорам.

«Мы считаем их (власти) ответственными за эскалацию конфликта. Это все на их совести, не на нашей», — добавила Светлана Тихановская.

Юрист штаба Максим Знак заявил, что штаб будет добиваться пересчета голосов. В ином случае в штабе считают очевидным продолжение протестов.

«Я надеюсь, что насилия не будет, если люди захотят выйти. Мы будем продолжать попытки вести диалог с властями», — отметила Светлана Тихановская, подчеркнув, что остается в Минске. «Я не вижу ни одной причины покидать страну», — сказала Тихановская.

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