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Белорусские правозащитники: в ходе ночной акции протеста в Минске погиб один человек

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Правозащитники заявляют, что гибель участника протестной акции в Минске вечером 9 августа подтверждается тремя источниками
Правозащитники заявляют, что гибель участника протестной акции в Минске вечером 9 августа подтверждается тремя источниками REUTERS - VASILY FEDOSENKO
RFI
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По информации правозащитного центра «Вясна», молодой человек получил несовместимую с жизнью травму головы в результате наезда на него автозака на проспекте Победителей.

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В беседе с корреспондентом RFI правозащитники сообщили, что медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти жизнь сбитому автозаком манифестанту.

По информации правозащитников, в минских больницах сейчас находятся десятки пострадавших от применения светошумовых гранат, спецтехники, дубинок и резиновых пуль.

«Есть ожоги от гранат, которые попадали прямо в людей», — сообщил RFI представитель «Вясны». Два отделения военного госпиталя полностью заняты ранеными. Потерпевшие также находятся в Городской клинической больнице скорой помощи, а также в 6-й больнице Минска.

МВД, со своей стороны, сообщает о десятках пострадавших в столкновениях сотрудников силовых структур. Смерть участника акции министерство не подтверждает.

Как сообщили RFI в «Вясне», гибель участника мирного протеста подтверждается тремя источниками, заслуживающими доверия. В распоряжении правозащитников имеются личные данные погибшего.

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