Власти ЕС резко осудили ситуацию в Беларуси, Путин поздравил Лукашенко с «победой на выборах»

В Евросоюзе резко осудили действия властей Беларуси. «Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе», — заявила глава высшего органа исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен

В «победой на выборах» президента Беларуси утром 10 августа поздравили Александра Лукашенко президенты России и Казахстана, а также председатель КНР. Позднее, днем, стало известно о том, что послы стран Евросоюза собрались в Минске, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "жестоким репрессиям против мирных демонстрантов нет места в Европе" и потребовала от белорусских властей провести точный подсчет голосов.

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Первым Александра Лукашенко поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявил сам Лукашенко, комментируя утром в понедельник результаты выборов, а также протесты граждан, в «организации» которых он обвинил «иностранных кукловодов».

«Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь», — сообщило китайское государственное агентство Синьхуа. «Имею честь от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выразить вам теплые поздравления и наилучшие пожелания», — заявил Си Цзиньпин.

Заявление было сделано утром в понедельник, 10 августа, сразу после того как ЦИК Беларуси представил свои предварительные итоги голосования.

«Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах президента Республики Беларусь», — сообщили чуть позже в Кремле. «Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества (...), наращиванию интеграционных процессов (...), а также военно-политических связей...», — говорится в телеграмме, посланной Лукашенко от имени Путина.

Казахский президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Лукашенко «от имени народа Казахстана и от себя лично» и заявил, что «итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке» «стратегического курса» Лукашенко.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Беларуси. «Власти использовали силу против граждан, требующих изменений для своей страны. Мы должны поддержать белорусский народ в его стремлении к свободе», — заявил глава польского государства. Официальный представитель правительства Германии ФРГ Штеффен Зайберт, которого цитирует ТАСС, заявил, что в Беларуси во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов, подчеркнул, что нынешнее руководство Беларуси обязано принять волю народа, а Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в республике.

«Мы осуждаем применение силы против мирных демонстрантов», «мы осуждаем также многочисленные задержания, в том числе журналистов, и ограничения доступа к интернету», — заявил представитель правительства ФРГ.

Затем стало известно о том, что послы стран ЕС в Минске собрались на встречу, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Об этом, как сообщило агентство РИА-Новости, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Чуть позже председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила действия белорусских властей и потребовала предоставить действительные результаты выборов. «Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе», — заявила глава высшего органа исполнительной власти ЕС. «Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах», — также заявила Урсула фон дер Ляйен.

Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.



Fundamental rights in #Belarus must be respected.



I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday’s election are counted & published accurately. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2020

«Насилие в отношении протестующих — это не ответ #Belarus. Свобода слова, свобода собраний, базовые права человека должны соблюдаться», — написал, в свою очередь, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld. — Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020

«Непропорциональное и неприемлемое государственное насилие в отношении мирных протестующих в #Беларуси должно быть немедленно прекращено, и основные права должны быть соблюдены. Важно, чтобы (результаты выборов) подсчитывались точно и отражали выбор народа», — подчеркнул Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Disproportionate & unacceptable state violence against peaceful protesters in #Belarus must stop immediately & fundamental rights be respected.

Essential that #BelarusPresidentialElection votes are counted accurately and results reflect people's choice.https://t.co/DcH152YlPc — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 10, 2020

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