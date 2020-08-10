Второй вечер протестов и насилия: Лукашенко проигнорировал призывы стран Европы

МИД Франции призвал власти Беларуси к «предельной сдержанности», выразив «обеспокоенность насилием, которое было применено к белорусским гражданам, вышедшим на манифестации после закрытия избирательных участков» вечером 9 августа. Это заявление официального представителя французского дипломатического ведомства в понедельник вечером, 10 августа, передает агентство France-Presse. Как сообщают СМИ, белорусские силовики вновь начали жесткое подавление протеста и задержания граждан, вышедших второй вечер подряд на улицы Минска и других городов Беларуси.

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Французский МИД также повторил свой призыв к Минску опубликовать результаты голосования на выборах белорусского президента «в полной и открытой форме». Ранее в понедельник к официальному Минску с этим призывом обратился госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон (Clement Beaune).

«Белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека. Результаты выборов должны быть опубликованы в полной и открытой форме. Европа будет внимательно следить за соблюдением своих основополагающих ценностей», – написал госсекретарь Клеман Бон.

"Белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека. Результаты выборов должны быть опубликованы в полной и открытой форме. Европа будет внимательно следить за соблюдением своих основополагающих ценностей." - @CBeaune https://t.co/0sMDGrMEM4 — ДипломатияФранции 🇫🇷 (@francediplo_RU) August 10, 2020

В понедельник вечером МИД Великобритании призвал власти Беларуси «воздержаться от новых актов насилия» в отношении протестующих граждан, назвав «абсолютно неприемлемым насилие и попытки белорусских властей подавить манифестации» протеста против «серьезных нарушений» на президентских выборах.

"The UK calls on the Government of Belarus to refrain from further acts of violence following the seriously flawed Presidential elections"@JamesDuddridge statement following Presidential elections in Belarus & Belarusian authorities’ attempts to suppress protests — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) August 10, 2020

Ранее с осуждением репрессий в отношении манифестантов выступили председатель ЕС Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Беларуси. Официальный представитель правительства Германии осудил применение насилия к белорусским манифестантам, указав, что на выборах в Беларуси «не были соблюдены минимальные демократические стандарты».

О «серьезной обеспокоенности» ситуацией в Беларуси и «ходом президентских выборов заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО осуждает насилие в отношении мирных манифестантов. Основные права — в том числе свобода слова и право на мирные манифестации, должны быть соблюдены», — напомнил Столтенберг.

Вечером в день голосования 9 августа и последующей ночью белорусские силовики с применением спецсредств жестко подавили стихийные акции недовольства объявленной властями очередной победой Александра Лукашенко. По данным МВД в 33 городах страны было задержано 3000 человек. Из них 1000 – в Минске.

Белорусский СК возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа. По этим делам уже задержано 80 человек, сообщил в понедельник вечером портал TUT.BY, ссылаясь на заявление СК.

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