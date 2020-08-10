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Второй вечер протестов и насилия: Лукашенко проигнорировал призывы стран Европы

Опубликовано:

Задержания в Минске вечером 10 августа 2020.
Задержания в Минске вечером 10 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO
RFI
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МИД Франции призвал власти Беларуси к «предельной сдержанности», выразив «обеспокоенность насилием, которое было применено к белорусским гражданам, вышедшим на манифестации после закрытия избирательных участков» вечером 9 августа. Это заявление официального представителя французского дипломатического ведомства в понедельник вечером, 10 августа, передает агентство France-Presse. Как сообщают СМИ, белорусские силовики вновь начали жесткое подавление протеста и задержания граждан, вышедших второй вечер подряд на улицы Минска и других городов Беларуси.

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Французский МИД также повторил свой призыв к Минску опубликовать результаты голосования на выборах белорусского президента «в полной и открытой форме». Ранее в понедельник к официальному Минску с этим призывом обратился госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон (Clement Beaune).

«Белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека. Результаты выборов должны быть опубликованы в полной и открытой форме. Европа будет внимательно следить за соблюдением своих основополагающих ценностей», – написал госсекретарь Клеман Бон.

В понедельник вечером МИД Великобритании призвал власти Беларуси «воздержаться от новых актов насилия» в отношении протестующих граждан, назвав «абсолютно неприемлемым насилие и попытки белорусских властей подавить манифестации» протеста против «серьезных нарушений» на президентских выборах.

Ранее с осуждением репрессий в отношении манифестантов выступили председатель ЕС Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Беларуси. Официальный представитель правительства Германии осудил применение насилия к белорусским манифестантам, указав, что на выборах в Беларуси «не были соблюдены минимальные демократические стандарты».

О «серьезной обеспокоенности» ситуацией в Беларуси и «ходом президентских выборов заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО осуждает насилие в отношении мирных манифестантов. Основные права — в том числе свобода слова и право на мирные манифестации, должны быть соблюдены», — напомнил Столтенберг.

Вечером в день голосования 9 августа и последующей ночью белорусские силовики с применением спецсредств жестко подавили стихийные акции недовольства объявленной властями очередной победой Александра Лукашенко. По данным МВД в 33 городах страны было задержано 3000 человек. Из них 1000 – в Минске.

Белорусский СК возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа. По этим делам уже задержано 80 человек, сообщил в понедельник вечером портал TUT.BY, ссылаясь на заявление СК.

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