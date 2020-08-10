МВД Беларуси сообщило о 3000 задержанных на акциях протеста

На стихийных акциях протеста, которые прошли минувшим вечером и ночью в Беларуси после объявления о победе Александра Лукашенко на выборах президента, задержано порядка 3000 человек. Об этом сообщила государственному агентству БЕЛТА пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова. В МВД и Минздраве отрицают информацию правозащитников о гибели одного участника протестной акции в Минске.

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Утром в понедельник на пресс-конференции кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала «недопустимыми» события минувшего вечера и ночи в центре Минска, где для подавления стихийного протеста силовики использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

По словам представителя МВД, стихийные акции протеста прошли в «33 населенных пунктах». Всего по стране задержано около 3000 человек. Из них около 1000 в Минске и более 2000 — в других регионах республики, сообщила Чемоданова. По ее словам, ранения в столкновениях получили более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников силовых структур.

МВД отметило столкновения демонстрантов с силовиками, которые начались накануне вечером «в Минске в 22.00 в районе стелы "Минск - город-герой"», а также «активное сопротивление» митингующих сотрудникам милиции в Пинске.

ЦИК Беларуси утром 10 августа сообщил предварительные результаты президентских выборов. Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%.

Правозащитный центр «Вясна» утром сообщил о находящихся в больницах Минска «десятках пострадавших» в ходе подавления протестов. «Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Пострадавшие также находятся в больнице скорой помощи и 6 больницах Минска», — сообщают правозащитники.

«Вясна» располагает данными об одном погибшем: «Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения с его спецтехникой на проспекте Победителей».

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