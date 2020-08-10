На одном из крупнейших заводов Беларуси рабочие потребовали «честных выборов»

На Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), одном из крупнейших предприятий Беларуси, в понедельник, 10 августа, началась частичная забастовка. Об этом сообщил информационный канал tut.by.

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По информации, полученной от работников предприятия, «десятки людей» собрались в цехе СПЦ 2 и «потребовали проведения честных выборов». По данным tut.by, к заводу подъезжали два автозака и автобус с ОМОНом.

Региональный портал «Сильные новости» написал, в свою очередь, что эта информация позднее не подтвердилась. Однако факт забастовки подтвердил и этот источник.

Портал сообщил, что на БМЗ провели собрание, которое длилось около двух часов. На собрании решили, что представитель завода «до 16.00 11 августа обойдет всех сотрудников», и все желающие смогут поставить подпись, что не согласны с результатами выборов.

После этого документ намерены направить в Минск с требованием «провести честные выборы», сообщили участники собрания. Гендиректор завода Дмитрий Корчик заявил, что увольнение протестующим не грозит и оказывать давление на них не будут.

Кроме того, он заверил государственное информагентство БЕЛТА в том, что предприятие работает в «штатном режиме».

Еще один белорусский портал Onliner также пишет, что «по предварительной информации, происходящее не связано напрямую с деятельностью предприятия, у собравшихся политические требования». Изданию подтвердили на заводе, что собрание действительно проводилось, однако профком предприятия утверждает, что о полноценной забастовке речи не идет, просто «определенные люди устраивают провокации».

Forbes уточняет, что БМЗ — одно из крупнейших предприятий страны, на котором работает более 10 000 человек. Это «градообразующий» завод для 75-тысячного Жлобина, одного из крупнейших городов Гомельской области.

Предварительные итоги президентских выборов были объявлены в Беларуси сегодня, 10 августа. Согласно их данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

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