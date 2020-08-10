Резиновые пули и шумовые гранаты: в Беларуси силовики жестко разгоняют протестующих

Резиновые пули и шумовые гранаты: в Беларуси второй день подряд силовики разгоняют протестующих.

В Минске во время акций протеста, начавшихся по итогам президентских выборов, погиб первый митингующий. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны. В понедельник вечером на улицы белорусской столицы вышло несколько тысяч человек. Силовики применяют светошумовые гранаты против протестующих в еще нескольких городах Беларуси.

Реклама Читать далее

В Минске на улице Притыцкого погиб протестующий, передает пресс-служба МВД Беларуси в телеграм-канале. В сообщении говорится, что около 23:00 10 августа демонстранты построили баррикады недалеко от метро «Пушкинская». Туда прибыл спецназ для «деблокирования» улицы. «Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — пишет пресс-служба. Портал «Наша Нива» отмечает, что демонстрантов в этом месте массово обстреливали, «шла настоящая канонада». «Еврорадио» и Onlinerтакже сообщали, что возле метро «Пушкинская» силовики бросали в протестующих светошумовые гранаты.

ОМОН применял светошумовые гранаты против протестующих и на пересечении улиц Сурганова и Куйбышева, там были слышны стрельба и взрывы, передает «Наша Нива». Ранее демонстранты установили баррикады возле торгового центра «Рига» на улице Сурганова. Там собралось около пяти тысяч человек, которых ОМОН разгонял несколько раз, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По сообщениям портала «Белсат», на площади Бангалор собравшиеся также выстроили баррикады, «в них летят светошумовые гранаты».

Станции метро «Пушкинская» и «Спортивная», где собралось больше всего протестующих, закрыты. У станции «Спортивная» большинство полос дороги заняли автомобилисты, чтобы перекрыть путь силовикам. Как передает «Медиазона», силовики приезжают в митингующим под видом врачей.

Силовики применяют светошумовые гранаты против протестующих в еще нескольких городах Беларуси.

По сообщениям Nexta, разгон собравшихся начали силовики, одетые в такую же форму зеленого цвета с оранжевыми светоотражающими нарукавниками, что и сотрудники белорусских спецслужб, задержавшие россиян из «ЧВК Вагнера» утром 29 июля. По всей видимости, речь идет о сотрудниках группы «А» КГБ (известной как «Альфа»). REUTERS - VASILY FEDOSENKO

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться