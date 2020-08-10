Ситуация в Беларуси: Польша потребовала созвать чрезвычайный саммит ЕС

Минск. 9.08.2020. «Власти использовали силу против граждан, требующих изменений для своей страны. Мы должны поддержать белорусский народ в его стремлении к свободе», — заявил глава правительства Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Беларуси. Заявление сделано в понедельник, 10 августа.

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«Власти использовали силу против граждан, требующих изменений для своей страны. Мы должны поддержать белорусский народ в его стремлении к свободе», — цитирует AFP коммюнике правительства Польши. «Польша несет ответственность за ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился с письмом к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, (с призывом) созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Беларуси», — также сообщается в документе.

Заявление по поводу ситуации в Беларуси сделали и в МИД Литвы. «Мы продолжаем следить за ситуацией в Беларуси, где 9 августа состоялись выборы президента этой страны. Выборы не соответствовали международным обязательствам Беларуси и общепринятым демократическим стандартам, не были свободными и справедливыми, — отметили в литовском министерстве иностранных дел, подчеркнув, что «правительство Беларуси в очередной раз не обеспечило уважение прав и свобод человека, прокатилась волна репрессий против гражданской общественности, политических активистов, кандидатов на пост президента, средств массовой информации». В Вильнюсе призвали власти Беларуси «немедленно прекратить политически мотивированные преследования оппонентов, освободить всех незаконно задержанных, уважать права и свободы человека».

Напомним, накануне вечером, после завершения голосования по выборам президента Беларуси, тысячи людей вышли на улицы Минска и других городов Беларуси, чтобы выразить протест против их результатов, которые, по их мнению, были сфальсифицированы. О том, что Александр Лукашенко должен с большим отрывом победить главного оппозиционного кандидата сообщила тем же вечером глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

На мирные протесты жителей сотрудники «правоохранительных органов» ответили применением силы. Правозащитный центр «Вясна» сообщил об одном погибшем и о том, что в больницах Минска находятся десятки пострадавших.

Согласно заявлению пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, по всей стране «было задержано около 3 тысяч человек», «из них около тысячи в Минске». МВД пока опровергает информацию о погибшем.

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