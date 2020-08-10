СМИ: В Минске начались новые задержания

В столицу Беларуси стягиваются дополнительные силы милиции и армии, в центре города, как и накануне, начались задержания активистов, выражающих протест против результатов голосования. Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов.

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Вечером в понедельник, 10 августа, в Минске начались новые задержания. Согласно сообщениям телеграм-канала Tut.by, на подходе к стеле «Минск — город-герой» со стороны Дворца спорта установили пункты пропуска, автобусы с силовиками и автозаки. Как минимум два человека задержаны. Телеграм-канал издания «Наша Нива» сообщает о 7 задержанных в том же районе. Согласно фотографиям агентства Reuters, бнлорусский ОМОН задержал, как минимум, троих человек.

Российские СМИ также сообщают о задержаниях. По информации РИА «Новости», все скверы в центре Минска обнесли заборами, омоновцы проверяют документы у всех прохожих. Агентство публикует фотографии первых задержаний. Sputnik Беларусь опубликовал видео с задержанием прохожих.

Центральные станции минского метро — Немига, Молодежная, Фрунзенская, Купаловская, Октябрьская и площадь Ленина — закрыты, передает «Медиазона» со ссылкой на белорусское издание «Наша Нива». Сайт самого издания, как и других оппозиционных белорусских СМИ, по-прежнему заблокирован.

Как передает портал Tut.by со ссылкой на видео местных жителей, днем в город вошли дополнительные колонные военной техники. В центр также выехали автозаки и водометы. «За Дворцом спорта припарковано около 20 единиц спецтехники. Аналогичная ситуация и за музеем ВОВ», — сообщил телеграм-канал NEXTA Live. Помимо этого, специальная машина в Минске убирает урны, из которых протестующие накануне строили баррикады.

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

Кандидат объединенной оппозиции Светлана Тихановская потребовала признать недействительными результаты выборов президента Белоруссии. В понедельник она подала жалобу в Центризбирком.

Тем временем КГБ Беларуси заявил о предотвращении покушения на Светлану Тихановскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика. «Из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — приводит его слова агентство. «Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — добавил Вакульчик.

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