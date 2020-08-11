Вероника Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом Беларуси

Жена незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало и соратница Светланы Тихановской Вероника Цепкало записала видео, в котором она обращается к белорусским силовикам и к мировому сообществу с просьбой остановить кровопролитие. «Единственный легитимный президент в стране – это ты», – обращается она к Тихановской.

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По словам Вероники Цепкало, она сама и ее супруг Валерий поддерживают Тихановскую. «Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы. И единственный легитимный президент в стране – это ты, Светлана Тихановская», – говорит она. Видеообращение передает телеграм-канал TUT.by

«Знаю, какими грязными и мерзкими способами власть оказывает давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать в глазах общественности», – заявила оппозиционерка по поводу появившегося утром видеообращения Тихановской, записанного в ЦИК.

Вероника Цепкало назвала ложью слова Лукашенко о том, что протестами управляют из-за рубежа: «Лукашенко просто хочет скрыть преступления против своего народа, геноцид белорусского народа от всего мирового сообщества».

«ОМОН, силовики — остановитесь! Кого вы защищаете? Нелегитимного Лукашенко, который отдает вам устные приказы? Ваша жизнь и свобода того стоят? Как вы будете спать по ночам? Как вы будете смотреть в глаза детям и внукам? Как вы будете дальше жить? Неужели Лукашенко всего этого действительно стоит?» — говорит Цепкало силовикам.

«Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные демократические выборы. Пожалуйста, помогите белорусскому народу», — также сказала она.

Видеообращение было записано из Москвы, куда она уехала перед президентскими выборами. Ранее днем незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил агентству «РИА Новости», что оппозиционные силы создадут «комитет государственного спасения» и предложат Светлане Тихановской в него войти.

«Мы будем сейчас создавать самостоятельно комитет государственного спасения. Будем туда включать всех заинтересованных людей. Основные цели остаются те же, что и были, которые согласовали со штабом Тихановских, когда объединялись», – заявил Цепкало в ходе телефонного разговора с корреспондентом агентства.

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