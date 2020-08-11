Вторая ночь протестов в Беларуси — главное

Несогласные с результатами президентских выборов вечером 10 августа поменяли тактику — акции проходят не в самом центре Минска, как в первую ночь после дня голосования 9 августа, выступления граждан наблюдаются по всей столице. Есть раненые, МВД сообщает об одном погибшем со стороны протестующих.

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Силовики готовились к новым акциям протеста несогласных с результатами шестых президентских выборов в Беларуси. По последним данным Центризбиркома, бессменный с 1994 года правитель страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, популярный альтернативный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%. Район столкновений в послевыборную ночь (проспект Победителей, стела «Минск — город герой», часть проспекта Независимости) с вечера 10 августа оцепили, ОМОН и милиция массово задерживала прохожих, иногда применяя дубинки.

Главные центры протеста в ночь с 10 на 11 августа — универсам «Рига» рядом с площадью Бангалор, участок у станции метро «Пушкинская», гипермаркет «Корона» на улице Кальварийской.

Резиновые пули и шумовые гранаты: в Беларуси второй день подряд силовики разгоняют протестующих. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Стихийные выступления (власть, правда, называет их управляемыми из-за рубежа) состоялись не только во многих районах Минска, но и в областных, а также крупных районных городах. Общее количество участников столкновений в Минске оценить сложно, не менее 4-5 тысяч в каждом из вышеупомянутых главных центрах событий.

Силовики — ОМОН, бойцы Внутренних войск, спецподразделения МВД по борьбе с терроризмом «Алмаз» — применяли резиновые пули, газ, светошумовые гранаты, дубинки. Было замечено и боевое оружие — о случаях использования неизвестно.

У гипермаркета «Корона» резиновой пулей ранило в ногу журналистку издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. В Белорусской ассоциации журналистов заявляют, что стреляли именно в журналистов, которые «были обозначены: стояли группой, были одеты в жилеты с надписью «Пресса», имели беджи».

К полуночи у станции «Спортивная» большинство полос дороги заняли автомобилисты, чтобы перекрыть путь силовикам. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Атаки силовиков протестующие усложняли баррикадами, для которых использовался и личный транспорт. Так, у станции метро «Пушкинская» затор из машин растянулся на несколько сотен метров, использовались также мусорные баки, уличные цветочные вазоны. Постоянный атрибут минских протестов — сигналы машин, люди скандируют «Уходи!», «Жыве Беларусь!», «Каждый день!», «Позор!» В ответ на шумовые гранаты протестующие бросают в силовиков файеры, очевидцы говорят и о появлении «коктейлей Молотова».

Официально подтвержденная смерть

По информации официального представителя Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой, протестующий погиб около 23.00 10 августа на улице Притыцкого у станции метро «Пушкинска», где толпа строила баррикады. «В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — отмечается в сообщении МВД.

Очевидцы трагедии, с которыми поговорил корреспондент RFI, утверждают, что мужчина погиб после очередной атаки силовиков с применением светошумовых гранат: «Они стреляли гранатами прямо в толпу, одна упала ему прямо под ноги. Мы отошли, а человек остался лежать. И было похоже, что все очень серьезно».

Минск в ночь с 10 на 11 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Разрывы гранат слышались по Минску почти до 2 часов ночи. В этот раз их применяли и в микрорайонах при разгоне скоплений людей. Хотя о чрезвычайно агрессивных действиях силовиков, в отличие от главных центров протеста, говорить нельзя — заметно, что на все очаги протеста у власти не хватает ресурсов или времени на передислокацию. Протестующие в разговоре с корреспондентом RFI заявляют об отсутствии явных координаторов или лидеров выступлений — «мы второй день живем без интернета», «выходим не за Тихановскую, а просто не верим в 80% Лукашенко», «это уже перебор, нас ни во что не ставят», «будем выходить каждый день».

Противостояние в центре Минска продолжалось более четырех часов, затем силовики начали вытеснять митингующих к окраинам. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других регионах страны.

Глава МВД Юрий Караев в своем обращении, размещенном на сайте министерства, заявил, что «любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные — привлекаться к установленной законом ответственности». По его мнению, организаторы акций протеста «использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях» и «не брезговали таким грязным приемом, как прикрытие детьми».

Интернет в Беларуси работает с перебоями с вечера 9 августа, власти ссылаются на внешние атаки. 10 и 11 августа работа частично восстановлена, по-прежнему недоступны социальные сети и популярные мессенджеры.

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